Iasmin Latovlevici: Rüyalarım gerçek oldu

Kardemir Karabükspor'dan 550 bin Euro karşılığında 1+1 yıllığına transfer edilen Iasmin Latovlevici, yeni kulübü Galatasaray'la ilgili olarak açıklamalar yaptı. Rumen sol bek, kulüp televizyonuna yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi;

"Öncelikle çok mutluyum. Şu anda duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Çok büyük bir camia ve kulübe geldim. Rüyalarım gerçek oldu diyebilirim. Bundan önceki kariyerimde buna benzer fırsatlarım oldu. Ama o zaman doğru insanlarla beraber değildim. Şu an doğru insanlarla beraberim. Büyük bir camiaya geldim ve buraya gelmek için çok çalıştım. “

— HT Spor (@HTSpor) September 7, 2017

“Transfer teklifi geldiğinde inanılmaz mutlu oldum. Igor Tudor’a çok teşekkür ediyorum. Sonuçta o istedi beni. Şu anda beklentileri biliyorum. Çünkü çok büyük bir camiaya geldim. Romanya’da da büyük bir camiada oynamıştım. Beklentilerin ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ben de bu beklentileri karşılamak için tamamen çalışmaya odaklanıyorum.”

“Taraftarlar ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar zaten kendilerini en iyi şekilde anlatıyorlar. Devamlı stadı dolduruyorlar, devamlı takımın arkasındalar. Her zaman destekteler. Bir oyuncu için böyle bir taraftar grubunun arkanızda olduğunu bilmek kadar güzel bir duygu yok herhalde. Takıma yardımcı olup kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım.”

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