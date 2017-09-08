Fenerbahçe'nin Diego Costa transferi olumsuz sonuçlandı

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Kocaman, “Costa’nın transferi çok yakındı. Fakat sonra sonuç olarak olumsuz oldu. Transferde artık son gün. Son hamleler için bütün takımlar açısından transfer yapılabilir bir durum. 2-3 oyuncuyla temastayız. Son bir hamle ihtimalimiz yüksek. Ofansif bir oyuncu ya da kenar oyuncusu transferi olabilir. Üç oyuncudan birini alacağız. Forvete de bir takviye olabilir. Kenar için de görüşme var ama orta sahada iki yönlü bir isme de ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.