"Yabancı kuralının değişmesi, içi boş bir tartışma"

Türkiye’de yabancı kuralı tartışmaları sürerken Sarı-Kırmızılılar, yabancı statüsündeki oyuncularla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor...
Transfer şampiyon Galatasaray yönetimi, son olarak Kardemir Karabübük’ten Iasmin Latovlevici’yi renklerine bağlarken, Sarı-Kırmızılılar, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun gündeme getirdiği yabancı kuralının değişmeyeceğini düşünüyor. Geçtiğimiz günkü yönetim kurulu toplantısında bu konuyu masaya yatıran yönetimi kendileri gibi birçok kulübün oyuncular uzun süreli anlaşmalar yaptığını ve kural değişikliğinin kulüpleri ciddi şekilde zarara uğratacağını söylüyor.
‘UEFA KULÜPLERİN TEPESİNDEYKEN...’
Mevcut sistemin bir anda değiştirilmeyeceğine inanan Özbek yönetiminin, bu konunun fazla durulmaması gerekilen bir tartışma olduğunu belirttikleri öğrenildi. Milli Takım’ın Ukrayna yenilgisinden sonra çıkarılan suni tartışmanın Hırvatistan galibiyetiyle rafa kalktığını düşünen Sarı-Kırmızılı kurmayların, kendi aralarında da fikir alışverişi yaptığı belirtildi. Yönetim kurulu toplantısında idarecilerin, kural hakkında “UEFA’nın Finansal Fair- Play kuralları tüm kulüplerin tepesindeyken, federasyon yabancı kuralını değiştirerek mali anlamda kulüpleri mağdur etmeyecektir. Kuralın yakın zamanda değişmesi kolay değil. Bu yüzden içi boş bir tartışma” ifadelerini kullandıkları bildirildi. Yaşanan tartışmaların ardından bu konunun kapsamlı bir şekilde konuşulması gerektiğini düşününen başkan Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla yakın zamanda bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Bu değişikliğin kısa süre içinde yaşanması halinde birçok kulübün tıpkı Galatasaray gibi mali açıdan sıkıntıya düşeceğini söyleyen başkan Özbek’in diğer başkanlardan görüş alacağı öğrenildi. Kimsenin mağdur olmaması gerektiğini belirten Özbek’in bu toplantıdan çıkacak sonucu Türkiye Futbol Federasyonu’na ileteceği belirtildi.
34 SEZON SONRA İLK KEZ 'YERLİ' YOK!
Transfer döneminin şampiyonu olan ve yeni sezon öncesi oldukça iddialı bir kadro kuran Galatasaray, toplam 9 takviye yaparken, alınan başarılı sonuçların ardından Sarı-Kırmızılı camia da kenetlendi. Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Maicon, Mariano, Badou Ndiaye, Fernando, Sofiane Feghouli, Jason Denayer ve son olarak Iasmin Latovlevici’yi renklerine bağlayan Aslan’da yapılan 9 transferin de yabancı statüsünde olması dikkat çekti. G.Saray, son 34 sezonda ilk defa bir sezonu yerli takviyesi yapmadan geçirdi.
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