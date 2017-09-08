Fenerbahçe, Vicent Janssen'i transfer etti - Vicent Janssen kimdir?

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Vincent Janssen’in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.

23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelecek ve görüşmelere İstanbul’da devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bugün İstanbul'a gelecek Janssen ile yapılacak son görüşmelerin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Kariyerinde Almere City, AZ Alkmaar ve Tottenham Hotspur formalarını giyen Janssen, Hollanda Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

— HT Spor (@HTSpor) September 8, 2017

Vincent Janssen kimdir?

Doğum tarihi: 15 Haziran 1994 (23 yaşında)

Doğduğu il: Heesch / Hollanda

Boyu: 1,85 m

Uyruğu: Hollanda

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 13,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Feyenoord U19, Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham

Performans: 178 maç 76 gol 23 asist



Vicent Janssen kimdir?

Vicent Janssen

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