Fenerbahçe, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur takımının forvet oyuncusu Vicent Janssen'i kiraladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Vicent Janssen'in hayat hikayesini merak ediyor. Peki, Vicent Janssen kimdir? Vicent Janssen kaç yaşında? İşte Vicent Janssen hakkında merak edilenler...
VİCENT JANSSEN KİMDİR?
Vincent Janssen 15 Haziran 1994 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol hayatına 2013 senesinde Almere City kulübünde başlayan Janssen, daha sonra Alkmaar Zaanstreek ve Tottenham Hotspur takımlarında forvet olarak forma giymiştir.
23 yaşındaki Janssen, 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden Vincent Janssen transferiyle ilgili yapılan açıklama;
"Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Vincent Janssen’in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.
23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelecek ve görüşmelere İstanbul’da devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Bugün İstanbul'a gelecek Janssen ile yapılacak son görüşmelerin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.
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