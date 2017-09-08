Jose Sosa Trabzonspor'a transfer oldu - Jose Sosa kimdir?

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) orta saha oyuncusu Jose Sosa´nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- MALİYETİ Jose Sosa’yı transfer eden Trabzonspor, 3 yıllık el sıkıştığı Tangocu orta sahaya yıllık 3.4 milyon euro ödeyecek. Milan'a ise bonservis bedeli olarak 4,5 milyon Euro ödenecek.
Ülkemizde daha önce iki sezon Beşiktaş forması giyen Sosa, Siyah-Beyazlılar’da gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezonun başında Milan’ın yolunu tutmuştu. Serie A’da 18, İtalya Kupası’nda da 1 maça çıkan Sosa, fileleri havalandıramazken, 3 asistle takımına katkı sağladı.
Bir bakışta Jose Sosa!
Doğum tarihi: 19 Haziran 1985
Doğduğu il: Carcarana / Arjantin
Yaş: 32
Boyu: 1,79 m
Uyruğu: Arjantin
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 5,00 milyon €
Oynadığı takımlar: Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan
Performansı: 365 maç 45 gol 82 asist
Kariyer boyunca ödenen bonservis bedeli: 26,60 milyon €
- Jose Sosa
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Misafir 4 dakika önceyönetim istifraaa00
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Misafir 4 dakika öncekariyerinin sonuna gelmiş, son sezonunda yedekte beklemiş, gol atamamış ve oynadığı maçlarda iki kez oyundan atılmış bir futbolcu kimin yerine geliyor yusuf yazıcı, kulağa hiç hoş gelmiyor.00
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Misafir 7 dakika önceyine çöpe gitti çil çil euro lar00