Jose Sosa Trabzonspor'a transfer oldu - Jose Sosa kimdir?

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) orta saha oyuncusu Jose Sosa´nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

MALİYETİ Jose Sosa’yı transfer eden Trabzonspor, 3 yıllık el sıkıştığı Tangocu orta sahaya yıllık 3.4 milyon euro ödeyecek. Milan'a ise bonservis bedeli olarak 4,5 milyon Euro ödenecek.

Ülkemizde daha önce iki sezon Beşiktaş forması giyen Sosa, Siyah-Beyazlılar’da gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezonun başında Milan’ın yolunu tutmuştu. Serie A’da 18, İtalya Kupası’nda da 1 maça çıkan Sosa, fileleri havalandıramazken, 3 asistle takımına katkı sağladı.

Bir bakışta Jose Sosa!

Doğum tarihi: 19 Haziran 1985

Doğduğu il: Carcarana / Arjantin

Yaş: 32

Boyu: 1,79 m

Uyruğu: Arjantin

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 5,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan

Performansı: 365 maç 45 gol 82 asist

Kariyer boyunca ödenen bonservis bedeli: 26,60 milyon €

Jose Sosa

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