Talisca: "Şenol Güneş baba gibi"

Beşik taş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, beIN Sports’a verdiği röportajda hocası Şenol Güneş’e övgüler yağdırdı. Deneyimli teknik adam için “Baba gibi” yorumunda bulunan 23 yaşındaki oyuncu, “Hoca bana güvendi. Bütün takım bana güvendi. Benfica’da ikinci sene güven kaybettim. Burada yeniden kazandım. Hocanın bana çok yardımı oldu. Futbol oynama zevkini yeniden kazandırdı. Kendisine minnettarım” dedi. Talisca, Süper Lig’de bu sezon yapılan en iyi transferlerin ise Giuliano, Maicon, Mariano ve Fernando olduğunu söyledi.

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