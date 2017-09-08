Arda Turan Barcelona'da kalacak

Gamaspor'un haberine göre; Arda Turan yeni sezonda Barcelona’da kalacak. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut’un yakın çevresine, “Arda Barcelona’da kalıyor. Galatasaray ile anlaştığı doğru değil” dediği öğrenildi.

Galatasaray’ın bu sezon yaptığı transferlerde önemli bir rol oynayan Sportif Direktör Cenk Ergün ise, yine yakın çevresine “Carrasso ile transferi kapatıyoruz” diyerek Arda Turan transferinin olmayacağını belirtti.