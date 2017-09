Beşiktaşlı taraftarlardan Aras Özbiliz'e mesaj

Yaz döneminde Kartal’ın transferleriyle özdeşleşen ‘Come to Beşiktaş’ sloganı bu kez terse döndü. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Balıkesirli taraftarlar, ismi takımlarıyla anılan Beşiktaşlı Aras Özbiliz içi, sosyal medyada ‘Come to Balıkesir’ kampanyası başlattı. Aras’ın hesabına çok sayıda mesaj atıldı. Durumu gören Siyah-Beyazlı taraftarlar da, ‘Go to Balıkesir’ mesajlarıyla araya karıştı.

