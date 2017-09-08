Trabzonspor: "Hayde maça"

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.



İlk 3 haftada 4 puan toplayan takımının pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağını hatırlatan Genel Sekreter Meriç, "Milli maçlar için verilen aradan sonra lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Burada da en önemli faktör taraftarın bizi yalnız bırakmaması. Bu noktada taraftarlarımıza da önemli görev düşüyor" dedi.



KOMBİNELERE İLGİ AZ

Forma ve kombine bilet satışlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Meriç, özellikle kombinelere taraftarların biraz daha ilgi göstermesini beklediklerini dile getirirken şunları söyledi:



"Kombinelere beklediğimiz ilgi henüz gösterilmedi. Forma satışları ise diğer yıllara göre çok daha iyi. 25 bini aşkın rakamlarla gidiyoruz. Forma ve kombineler konusunda da taraftarlarımızdan destek bekliyoruz."



MAÇA DAVET

Trabzonspor'da, kulübe ait sosyal medya hesabı twitter'dan ilk 3 haftada atılan gollerin yer aldığı video paylaşımı yapılarak taraftarlar, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçına davet edildi. 'Hayde maça' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Günaydın büyük Trabzonspor taraftarı. Fırtınanın yolunda. Hayde maça. Orada ol" denildi.

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