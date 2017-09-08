Antalyaspor'da Nasri'ye Rıza Çalımbay engeli

Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, sakatlıkları bulunan Sandro Cordeiro ve Zeki Yıldırım yer almadı. Dünkü antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Samir Nasri ise idmanda yer aldı.



Bu arada, antrenman başında takım kaptanı Samuel Eto'o, tercüman aracılığıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'la görüşmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Çalımbay ile yıldız oyuncu, yaklaşık 20 dakika sahada görüşme yaptı. Eto'o, Çalımbay'la konuşmasının ardından takımla antrenmana devam etti. Kamerunlu yıldız, idmanda attığı gollerle dikkati çekti.



21 yaş altı takımıyla yapılan maçta oynayan futbolcuların ayrı çalıştığı idman, koşu, pas, şut ve dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.



Öte yandan, antrenman sonunda Nasri, sakatlığını öne sürerek, açma germe hareketlerini yapmadan sahadan ayrılmak istedi. Teknik direktör Çalımbay'ın uyarısı üzerine takım arkadaşlarının yanına dönen Nasri, hareketleri yaptıktan sonra sahadan ayrıldı.



Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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