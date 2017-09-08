Galatasaray'da Denayer, Latovlevici ve Carrasso imzayı attı

Galatasaray'da yeni transferler Jason Denayer, Iasmin Latovlevic ve Cedric Carrasso için imza töreni düzenledi.

Başkan Dursun Özbek, "Bu sezon için yaz transfer dönemini bitirmiş oluyoruz. Oyuncularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Galatasaray'da Latovlevici 33, Denayer 64, Carrasso ise 16 numaralı formayı giyecek.







CARRASSO KAP'A BİLDİRİLDİ! Galatasaray, Cedric Carrasso ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını ve oyuncuya 1 yıl için 600 bin Euro garanti ücret ödeyeceğini KAP'a bildirdi

LATOVLEVİCİ: "Tudor ile Galatasaray'a gelmeden önce görüşmedim. Tudor, Karabükspor'da gösterdiğim performans sonrasında beni transfer etti. Hagi ve Popuescu hem Romanya'da hem burada iyi kariyer yapmış oyunculardı. Ben de onlar gibi olmayı umuyorum. Başarımın sırrı her zaman çok çalışmam. Taraftarlar da oyunumu görünce bunu anlayacaktır."

Ayrıntılar birazdan...





Jason Denayer kimdir?

Doğum tarihi: 28 Haziran 1995 (22 Yaşında)

Doğduğu il: Brüksel / Belçika

Boyu: 1,84 m

Uyruğu: Belçika / Kongo DC

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 4,00 milyon €

Iasmin Latovlevici kimdir?

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1986 (31 yaşında)

Doğduğu il: Moldova Noua / Romanya

Boyu: 1,75 m

Uyruğu: Romanya

Mevki: Defans - Sol Bek

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 600 Bin €

Oynadığı takımlar: Timisoara, Gloria Bistrita, Steaua Bükreş, Gençlerbirliği, Karabükspor

Cedric Carrasso kimdir?

Doğum tarihi: 30 Aralık 1981 (35 yaşında)

Doğduğu il: Avignon / Fransa

Boyu: 1,87 m

Uyruğu: Fransa

Mevki: Kaleci

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 1,00 milyon €