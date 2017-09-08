Galatasaray'da Denayer, Latovlevici ve Carrasso imzayı attı

Galatasaray'da yeni transferler Jason Denayer, Iasmin Latovlevic ve Cedric Carrasso için imza töreni düzenledi.
Başkan Dursun Özbek, "Bu sezon için yaz transfer dönemini bitirmiş oluyoruz. Oyuncularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
Öte yandan Galatasaray'da Latovlevici 33, Denayer 64, Carrasso ise 16 numaralı formayı giyecek.
- CARRASSO KAP'A BİLDİRİLDİ! Galatasaray, Cedric Carrasso ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını ve oyuncuya 1 yıl için 600 bin Euro garanti ücret ödeyeceğini KAP'a bildirdi
LATOVLEVİCİ: "Tudor ile Galatasaray'a gelmeden önce görüşmedim. Tudor, Karabükspor'da gösterdiğim performans sonrasında beni transfer etti. Hagi ve Popuescu hem Romanya'da hem burada iyi kariyer yapmış oyunculardı. Ben de onlar gibi olmayı umuyorum. Başarımın sırrı her zaman çok çalışmam. Taraftarlar da oyunumu görünce bunu anlayacaktır."
Ayrıntılar birazdan...
Jason Denayer kimdir?
Doğum tarihi: 28 Haziran 1995 (22 Yaşında)
Doğduğu il: Brüksel / Belçika
Boyu: 1,84 m
Uyruğu: Belçika / Kongo DC
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 4,00 milyon €
Iasmin Latovlevici kimdir?
Doğum tarihi: 11 Mayıs 1986 (31 yaşında)
Doğduğu il: Moldova Noua / Romanya
Boyu: 1,75 m
Uyruğu: Romanya
Mevki: Defans - Sol Bek
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 600 Bin €
Oynadığı takımlar: Timisoara, Gloria Bistrita, Steaua Bükreş, Gençlerbirliği, Karabükspor
Cedric Carrasso kimdir?
Doğum tarihi: 30 Aralık 1981 (35 yaşında)
Doğduğu il: Avignon / Fransa
Boyu: 1,87 m
Uyruğu: Fransa
Mevki: Kaleci
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 1,00 milyon €
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.