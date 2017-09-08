Galatasaray transfer haberleri - Kwadwo Asamoah transferi

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asamoah yapmak istediğimiz bir transferdi ama kulübü son anda oyuncuyu vermedi. Ama Asamoah konusunda Galatasaray'ın isteği devam etmektedir. Ara transferde bu isteğimizi yenileyeceğiz."

Dursun Özbek, Arda Turan ile ilgili sorulan soruya ise "Transferi kapattık" diye cevap verdi.

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