Galatasaray, Carrasso'yu kadrosuna kattı - Carrasso kimdir?

Galatasaray, Fransız kaleci Cedric Carrasso'yu bir yıllığına renklerine bağladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 35 yaşındaki kaleciye 2017-2018 sezonu için 600 bin avro sabit ücret, forma giydiği lig ve kupa maçlarında alınacak her bir puan için 5 bin avro prim ödeneceği belirtildi. Ayrıca, Carrasso'nun forma giymediği ya da kadroda bulunmadığı lig ve kupa maçlarında sarı-kırmızılı takımın alacağı her bir puan için bin 250 avro prim ödeneceği bildirildi.

Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Bordeaux forması giyen Carrasso, 24 maçta forma giymişti.

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