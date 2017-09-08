Karabükspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 4. hafta

Karabükspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek. 2018 Dünya Kupası nedeniyle verilen 1 hafta aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Karabükspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak 3 puanı cebine koymak istiyor. Peki, Karabükspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2. haftada Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve ligin 3. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Rakibi Karabükspor ise beraberlikle başladığı ligin 2. haftasında Başakşehir'i 3-1 yendi ve ligin 3. haftasında deplasmanda Alanyaspor karşısında berabere kalarak 1 puanla evine döndü.

KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 3. haftasında Karabükspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karabükspor - Beşiktaş maçı 9 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.

Palabıyık'ın yardımcıları Mehmet Cem Satman ve Serkan Olgun olarak belirlenirken, karşılaşmada dördüncü hakem Serkan Tokat olacak.

ADRİANO VE GÖKHAN GÖNÜL SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte Kardemir Karabükspor maçı öncesi Adriano Correia ile Gökhan Gönül'ün sakatlığı bulunuyor.

Sezon öncesi ameliyat edilen Gökhan Gönül henüz takıma katılamazken, Adriano'nun ise sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedavisi sürüyor.

Kardemir Karabükspor karşısında kadroyu ağırlıklı olarak bozmaması beklenen teknik direktör Şenol Güneş, Adriano'nun son durumuna göre ilk 11'i şekillendirecek. Yeni transferlerden Pepe'yi şu ana dek ilk 11'de görevlendiren tecrübeli teknik adam, Gökhan Gönül ve Adriano'nun sakatlığı nedeniyle sağ bekte arayış içinde olacak. Adriano'nun oynamaması halinde Güneş'in bu bölgede Atiba Hutchinson ve Necip Uysal ikilisinden birine görev vermesi bekleniyor. Hutchinson'un sağ bekte oynaması halinde Gary Medel, ilk 11'de şans arayacak.

ZORLU SERİ BAŞLIYOR

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçıyla eylül ayındaki zorlu maç serisine başlayacak.

Bu ay içindeki ilk maçını Kardemir Karabükspor ile yapacak siyah-beyazlı takım, 13 Eylül Çarşamba günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, 23 Eylül'de ise Fenerbahçe ile derbi mücadelesi verecek. Beşiktaş, zorlu seriyi 26 Eylül'de Leipzig maçıyla tamamlayacak.

LİGDE 19. RANDEVU

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 18 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 34 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı, ikinci yarıda Karabük'te ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

KARABÜK'TEKİ MAÇLAR

İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 9 lig maçında karşılaştı.

Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti.

Beşiktaş, deplasman maçlarında 19 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü.

MAÇLAR

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1993-1994 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 4 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2 - 1

1997-1998 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 5

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

1998-1999 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

2010-2011 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 4

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

2011-2012 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 1

2012-2013 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 2

2013-2014 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 0 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 0

2014-2015 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 1 (Ankara)

2016-2017 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2 - 1

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