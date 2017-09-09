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İşte futbol tarihinin en unutulmaz olayları

Futbol tarihinin en unutulmaz olaylarını sizler için derledik

08 Eylül 2017 Cuma, 16:45:53 HABERTURK.COM

  • 1 Futbol tarihinin en unutulmaz olaylarını sizler için derledik
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    ROY KEANE USULÜ FAUL

    Manchester derbisinde Kırmızı Şeytanlar'ın efsane futbolcularından Roy Keane, 2001 yılında Alf Inge Haaland'ı bir pozisyonda sakatlamıştı. Birçokları bu pozisyonu, İrlandalı'nın 4 yıl önce ciddi bir sakatlığa neden olan faulün intikamı olarak görüyordu. Keane ise "Futbol budur. Birçok oyuncuya sert fauller yaptım ve birini bilinçli olarak sakatlama nedir bilirim. Haaland'ı bilerek sakatlamak istemedim. Haaland'la 1997'den sonra 3-4 kez karşı karşıya geldim. Eğer intikam almak isteseydim, bu kadar bekler miydim?" demişti. 

  • 2 Futbol tarihinin en unutulmaz olaylarını sizler için derledik
    2 | 30

    ALPAY ÖZALAN VE DAVID BECKHAM...

    Türkiye, 2004 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere'yi ağırlıyordu. İngiltere efsanelerinden olan David Beckham'ın ayağı penaltı vuruşunu yaparken kaymış ve gol atmayı başaramamıştı. O sıralarda Aston Villa'da forma giyen Alpay'ın Beckham'ın yanına giderek kafa tutması, uzun süre gündemi hem Türkiye'de hem de İngiltere'de meşgul etmişti. Alpay, yıllar sonra katıldığı bir programda o olayı şu sözlerle anlattı;

    "Böyle anlar maç içerisinde her zaman oluyor. Bunun çok konuşulmasının sebebi o zamanlar benim İngiltere'de oynuyor olmamdı. Beckham'a penaltı kaçırdıktan sonra ne dediğimi yayında söyleyemem. Hatırını sordum diyebilirim."

  • 3 Futbol tarihinin en unutulmaz olaylarını sizler için derledik
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    SONG'UN MANDZUKIC'E FAULÜ

    FIFA 2014 Dünya Kupası'nda Kamerun, Hırvatistan'la karşılaşıyordu. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde 1-0 geride olan Kamerun'da sinirler gerilmişti çünkü Hırvatistan oyunu domine ediyordu. Alex Song, topsuz pozisyonda Mario Mandzukic'in arkasından gelerek sırtına dirsek attı. Tecrübeli yıldız bu pozisyon sornasında kırmızı kart gördü ve Kamerun maçı 4-0 geride tamamladı. Song, daha sonra "Böyle bir şey yaptığım için çok üzgünüm. Kariyerimin en aptalca anlarından biriydi. Zamanı geriye sarabilsek o olayın yaşanmaması için her şeyi yapardım. Lütfen beni affedin." sözleriyle hem Mandzukic'ten hem de Kamerun halkından özür dilemişti.

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  • 4 Futbol tarihinin en unutulmaz olaylarını sizler için derledik
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    VERTONGHEN RAKİBİN ŞORTUNU İNDİRDİ!

    Rakibinizi durdurmak için birçok yol vardır. Yeteneğiniz dahilinde durduramıyorsanız ona çeşitli fauller yapabilirsiniz. Ancak rakibinizin şortunu indirmek, sahalarda görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Tottenham'ın başarılı savunmacısı Jan Vertonghen, Capital One Cup'ta oynanan Aston Villa maçında Nicklas Helenius'un şortunu indirerek futbol literatürüne yeni bir savunma taktiği kazandırmış oldu. Atılan uzun topta ceza sahasına giren Helenius'a yetişmekte zorlanan Belçikalı, ayağı da kayınca şut çekmek üzere olan çareyi Helenius'un şortunu indirmekte buldu ve santrfor gol atmayı başaramadı. Danimarkalı oyuncu pozisyon sonrasında sakince şortunu yukarı kaldırdı ve oyununa devam etti...

  • 5 Futbol tarihinin en unutulmaz olaylarını sizler için derledik
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    VE AKREP VURUŞU DOĞAR...

    1990'ları yetenekli futbolcuları ve saha dışındaki olaylarıyla kasıp kavuran Kolombiya'da diğerlerinden ayrılan bir isim vardı... Bu kişi, 6 Eylül 1995'te oynanan İngiltere maçında yaptığı kurtarışla dünyanın gündemine oturan Rene Higuita'dan başkası değildi. Ceza sahasına açılan ortayı rahatlıkla kontrol edebilecek olan Higuita, topu "Akrep vuruşu"yla uzaklaştırdı ve adını tarihe yazdırmış oldu. Kolombiyalı file bekçisinin Wembley'de yaptığı bu kurtarış, ününü halen koruyor...

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