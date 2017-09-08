Akhisarspor'un adı değişti, Teleset Mobilya Akhisarspor oldu

Türkiye'nin Ege Bölgesi'ni Süper Lig'de altı sezondur temsil eden takımlardan olan Akhisar Belediyespor, bundan böyle Teleset Mobilya Akhisarspor ismiyle mücadele edecek.



DHA'da yer alan habere göre yeşil-siyahlı yönetim, 2017-18 sezonu için Teleset Mobilya ile isim sponsorluğu anlaşması yaparken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz 2017-2018 sezonu için Teleset Mobilya ile isim hakkı sponsorluğu anlaşmasını imzalamıştır. Sponsorumuza ve kulübümüze hayırlı bereketli başarılar getirmesini dileriz" ifadeleri kullanıldı.





Akhisar temsilcisinin yeni ismi Teleset Mobilya Akhisarspor olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da onaylandı. Bu arada isim değişikliğinin sadece futbol takımı için geçerli olduğu, diğer branşlarda Akhisar Belediyespor isminin kullanılacağı öğrenildi.

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