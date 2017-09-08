Vincent Janssen kimdir? Fenerbahçe, Vincent Janssen'i transfer etti

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Vincent Janssen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki Vincent Janssen kimdir? İşte Vincent Janssen hakkında detaylar...

VİNCENT JANSSEN KİMDİR?

Vincent Janssen, 15 Haziran 1994 tarihinde Hollanda'nın Heesch şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine 2013 yılında Almere City'de başladı ve burada 69 maçta 29 gol kaydetti.

Almere City'nin ardından Hollanda'nın AZ takımına transfer oldu ve burada da 34 maçta 27 gol kaydetti. AZ'nin ardından 2016'da Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'a transfer olan Vincent Janssen, ardından Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralandı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sezon Takım Maç Gol 2008-2009 Hollanda U-15 4 2 2009 Hollanda U-16 6 1 2011 Hollanda U-18 1 0 2014 Hollanda U-20 2 2 2014- Hollanda U-21 10 8 2016- Hollanda 9 4

Vincent Janssen

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Vincent Janssen kimdir?