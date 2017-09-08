Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ı transfer etti

Bursaspor, Trabzonspor'un genç kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı transfer etti. Yeşil-beyazlılar, bordo-mavililere Yusuf için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

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