Gazişehir Gaziantepspor: 4 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gazişehir Gaziantepspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısının sonucunu 2 gol atan Muhammet Reis belirledi.

Ev sahibi ekip 2. yarıda Nathan Kabasele ve Yonathan del Valle ile 2 gol daha bularak maçı farklı kazandı ve yeni sezondaki ilk galibiyetini almış oldu.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Mehmet Kapluhan

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Özgür Özkaya, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Sinan Osmanoğlu, Gökhan Alsan, Kabasele (Dk. 81 Özgür Can Özcan), Mehmet Erdem Uğurlu, Muhammet Reis (Dk. 83 Mustafa Sami Can Keskin), Murat Ceylan, Ermin Zec (Dk 71. Del Valle)

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Didi, Digao, Tevfik Altındağ, Gökhan Meral (Dk. 36 Santos Silva), Abdulaziz Solmaz, Bilal Yener Arıca (Dk. 61 Bekir Yılmaz), Foguinho, Bahattin Köse (Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu)

Goller: Dk. 21 ve 26 (Penaltıdan) Muhammet Reis, Dk. 58 Kabasele, Dk. 90+1 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hayrullah Mert Akyüz, Dk. 71 Gökhan Süzen, Dk. 86 Onur Akbay (Adanaspor)

Gazişehir Gaziantepspor

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TFF 1. Lig