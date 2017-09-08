Trabzonspor, Jose Sosa'yı transfer ettiğini açıkladı!

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Jose Sosa transferinde mutlu sona ulaştı! Bordo-mavililer, Serie A ekiplerinden Milan'la ve Arjantinli futbolcuyla anlaşarak Sosa'yı kadrosuna kattığını KAP'a açıkladı. Trabzonspor ile Milan arasındaki anlaşmaya göre bordo-mavililer, 15 Ocak 2018'e kadar 3 milyon 400 bin Euro ödemesi durumunda Sosa'nın bonservisini satın alabilecek.

Bordo-mavililerin yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa' nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000.-EUR ödenecektir.

Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.

Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

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