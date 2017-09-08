Cenk Ergün'den Asamoah açıklaması - Galatasaray transfer haberleri

13 | 18

"DENAYER, BURAYA GELMEK İÇİN BASKI YAPTI"

"Galatasaray taraftarı, oyuncunun ne istediğini ve istemediğini çok iyi biliyor. Jason Denayer, Galatasaray'dan ayrılırken kupa madalyası boynunda ayrıldı. Geçen sezon da gelmek istedi ama gelemedi. Bu sene de gelmek için takımına baskı yaptı. Burada olmayı çok seviyor. Bu sene çok katkıda bulunacaktır."