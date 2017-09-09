Şenol Güneş: Porto maçı öncesi tadımız kaçmasın

Lige verilen milli aranın ardından Süper Lig’in 4. haftasında bugün Kardemir Karabük’e konuk olacak Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet... Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre zorlu deplasman öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan ve uyarılarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, Karadeniz ekibinin hiç de kolay bir rakip olmadığını belirterek “Karabük çok disiplinli bir takım. Lige de iyi bir başlangıç yapıp henüz yenilgi almadılar. Zor bir maç olacak. En küçük hatamız bize pahalıya mal olabilir” dedi.

‘KAZANMAMIZ ÖNEMLİ’

Güneş şöyle devam etti: “Dikkatli olup galip gelelim. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçımıza Porto karşısında çıkacağız. Orada da zorlu bir sınav bizi bekliyor. Ne kadar iyi başlarsak bizim için o kadar iyi olacak. Bu açıdan da Karabük’te kazanmak çok önemli. 3 puanı alalım, Porto maçı öncesi tadımız kaçmasın.”

KAAN AYHAN OLMADI

Beşiktaş, transferin son gününde gündemine aldığı milli futbolcu Kaan Ayhan transferinde umduğunu bulamadı. Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, ilk görüşmede 2 milyon Euro talep ederken, daha sonra 22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutma kararını Siyah-Beyazlılar’a aktardı. Kartal da böylece transfer dönemini noktalamış oldu.

YASTIKLI YOLCULUK

Karabük’le bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı kafile, idmanın ardından saat 14.00’te otobüsle Karabük’e gitti. Futbolcuların yolculukta yastıklarını yanına alması dikkat çekti.

19. RANDEVU

K.Karabük ve Beşiktaş, bugün Süper Lig’de 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 mücadelede Kartal 10 galibiyet alırken Karadeniz ekibi 3 kez kazandı, 5 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Karabük’te oynanan 9 maçın ise 5’inde gülen Siyah-Beyazlılar, 3’ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan müsabakada Karabük 2-1’lik skorla gülmüştü.

SAĞ BEKTE FORMA NECİP UYSAL'IN

Siyah-beyazlılarda önceki gün sakatlanıp idmanı yarıda bırakan Adriano’nun yerine sağ bekte kimin oynayacağı belli oldu. Bu mevki için kafasında Necip Uysal ve Gary Medel olan Şenol Güneş’in son kararını Necip’ten yana verdiği belirtildi. Güneş’in Medel’i de ilerleyen dakikalarda orta sahaya destek için olarak düşündüğü ifade edildi.

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