Antalyaspor'da Eto'o'dan sonra Nasri krizi patlak verdi!

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Rıza Çalımbay da Eto'o'yla ilgili olarak şunları söylemişti;

"Burada göreve başlamadan önce büyük bir krizle karşı karşıyaydım. Şu anda da aynı krizle karşı karşıyayız. Geldiğimde yine Eto'o'nun problemi vardı, transferi vardı. Eto'o kadro dışı kalmıştı. Devre arası oldu yine Eto'o'nun transfer krizleri vardı. O da öyle böyle sıkıntılı şekilde halloldu."