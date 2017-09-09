Galatasaray'da kombine satışları 39 bine ulaştı

Yepyeni kadrosuyla Süper Lig’e harika başlayan Galatasaray’da, kombine bilet satışları da tüm hızıyla sürüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, kombinelere yoğun ilgi gösterildiği ve satış rakamının 39 bine ulaştığı belirtildi. Yönetim, kombine satışını 40 binde durdurmayı planlarken, Türk Telekom Stadı’nda son 1000 koltuğun kaldığı kaydedildi.

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