Didier Drogba'dan Henry itirafı

Kariyerine ABD 2. Lig ekibi Phoenix Rising’de devam eden Didier Drogba, İngiltere günleriyle ilgili önemli bir itirafta bulundu. Bir dönem Galatasaray’da da görev yapan 39 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü, “Chelsea’deyken oğluma Premier Lig’in en iyisini sordum. ‘Henry’ dedi. Şok oldum. Beni seçmesini beklemiştim” diye konuştu.

didier drogba

Thierry Henry