Hertha Berlin-Werder Bremen maçını Bibiana Steinhaus yönetecek

Alman tarihinde ilk kadın hakem Alman 1. Ligi (Bundesliga) tarihinde ilk kez bir kadın hakem sahne alacak. 38 yaşındaki Bibiana Steinhaus, yarın 16.30’da oynanacak olan Hertha Berlin-Werder Bremen maçında düdük çalacak. Hertha Kulübü, bu olayın şerefine kadın taraftarlara biletlerin yüzde 50 indirimli satılacağını müjdeledi.

Bibiana Steinhaus

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Hertha Berlin Werder Bremen