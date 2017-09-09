Aziz Yıldırım, Can Bartu Tesisleri'nde

Medipol Başakşehir ile bugün oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktisel çalışmaların yapıldığı idmanı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu da izledi. Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman’la bir süre sohbet edip moral verdi.

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