Eljif Elmas'ın lisansı çıkarsa Van Persie kadronun dışında kalabilir

Statü gereği kadrosunda 14 yabancı bulundurması gereken Fenerbahçe’de, Janssen’in gelmesiyle yabancı sayısı 15 oldu. Şu an için 14 isim; Kameni, Valbuena, Dirar, Isla, Soldado, Giuliano, Neto, Janssen, Skrtel, Roman, Fernandao, Aatif, RvP, Josef’den oluşuyor. Ancak Elif Elmas için FIFA’dan olumlu yanıt gelirse bu yıldız isimlerden biri dışarıda kalacak. İddialara göre de sakatlığı ve sorunlarıyla adeta herkesi bıktıran RvP’nin kadronun dışında kalabileceği söyleniyor.

fenerbahçe

Eljif Elmas

robin van persie

kadro