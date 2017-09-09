Sosa'dan Beşiktaş itirafı!

Transferin son günlerinde Tomas Hubocan, Jose Sosa ve Volkan Şen'i transfer ederek kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, yeni oyuncuları için imza töreni düzenledi. Toplantıda konuşan Sosa, başkan Muharrem Usta'ya teşekkür ederken Beşiktaş'tan teklif almadığını açıkladı.

İşte Sosa'nın açıklamaları;

"Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim için zor bir karar oldu ancak doğru bir karar aldığıma inanıyorum. Başarı için kenetleneceğiz. Beşiktaş hakkında konuşmak zor. Beşiktaş'tan bana resmi bir teklif gelmedi. Şu an buranın tadını çıkarmak benim için daha önemli."

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