Trabzonspor, 6 aylık bebek Bordo Maviş'i transfer etti

Süper Lig'de 2017-18 sezonu yaz transfer dönemi dün gece itibariyle sona erdi. Birçok yıldız, ödenenen milyonlarca Euro'lar gündemi uzun süre meşgul etti. Ancak Trabzonspor'un transferi, olaya başka bir boyut kattı.

Balıkesir'de yaşayan Maviş ailesi, Trabzonspor'a olan aşklarını göstermek için 6 ay önce doğan çocuklarına Bordo adını vermişti. Trabzonspor, Bordo bebeği transfer ederek ilginç bir işe imza attı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda "Kulübümüz, Bordo Maviş’i renklerine bağladı. Dünyanın en küçük transferi Trabzonspor’da!" ifadeleri kullanıldı.

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