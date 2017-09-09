Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yapılacak 3 stadın temel atma törenine katıldı

Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma töreni ve Yasin Börü Gençlik Merkezi'nin açılışı için Serdar Yereli Spor Salonu yanındaki alanda Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde İzmirliler ile bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"YASİN BÖRÜ'NÜN İSMİ BUCA'DA YAŞAYACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de açılışını yaptığı gençlik merkezine Yasin Börü'nün ismini verdiklerini belirterek, "Biz Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Bu ülke birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daima sürdürecek. Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'çılara asla fırsat vermeyecek. İzmir, birliğin, beraberliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak. Biz gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak görmek istemiyoruz." dedi.



Buca ilçesinde gençlik merkezi açılışı ve Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma törenine katılan Yıldırım, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutladı.



Yıldırım, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle, şükranla anarak, dün Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle İzmirlilerle bir araya geldiğini, kente kazandırdıkları yeni eserlerin açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.



İzmir ziyaretinin dolu dolu, bereketli geçtiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Elhamdülillah. Selçuk'ta İzban hattının açılışını gerçekleştirdik, İzban, Selçuk'a kadar gidecek. Burada bitmiyor. Kuzeyde Aliağa'dan Bergama'ya da inşallah uzatmış olacağız. Böylece kuzeyden güneye 188 kilometre demiryolu İzban hattı bitmiş olacak. Torbalı'da çok modern, çok güzel bir hastanenin açılışını yaptık, 250 yataklı. Biliyorum Buca'nın da hastane sorunu var, onu da en kısa sürede halledeceğiz." ifadelerini kullandı.



Dün akşam İzmirli iş adamlarıyla İzmir'in, Ege'nin ve Türkiye'nin ekonomisini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini, daha sonra gece yarısı Manisa'ya geçerek Manisa-İzmir arasını 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli tünellerinin ışık görme törenini yaptıklarını dile getiren Yıldırım, tünellerin hayırlı olmasını diledi.



"SİYASET BİZİM İÇİN MİLLETE HİZMET ANLAMINA GELİYOR"

Başbakan Yıldırım, İzmir'e hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:



"İzmir her şeyin en güzeline layık. İzmir milletvekili seçildiğimde dedim ki '35 İzmir 35 proje'. Bu projelerin 8 tanesi bitti. 14'ü hala devam ediyor. Diğerlerinin de proje çalışmaları yapılıyor. İzmir'in çılgın projesini de hazırladık. Nasıl İstanbul'un Marmaray'ı varsa İzmir'in de İzmir Körfez Geçişi var. Körfezi kuzeyden güneye denizin altında ve üstünden geçecek muazzam bir proje hazırladık. İzmir isteyince biz de bu projeye, düğmeye basacağız. Bu geçiş tamamlandığında bütün çevreyolunu dolanmak artık ortadan kalkıyor, 6 dakikada Çiğliden Narlıdere'ye, Balçova'ya geçiş mümkün hale geliyor. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Siyaset bizim için millete hizmet anlamına geliyor. İzmir isteyecek biz de yapacağız."



Açılışını yaptığı gençlik merkezinin ismine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Yasin Börü Gençlik Merkezi. Yasin Börü'nün kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Alçak bölücü PKK terör örgütünün bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini gün gibi hatırlıyoruz. Onun ismi burada yaşayacak." diye konuştu.



Yıldırım, törende İzmir Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe statlarının temelini de attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Nerede temel atalım dedik, Karşıyaka Göztepe olmaz diyor, Göztepe diyoruz Altay olmaz diyor. Dedik ki tarafsız İzmir'in kadim ilçesi Buca'da bu temeli atalım, böylece tatlıya bağlayalım. Bugün İzmir'in kurtuluş günü. Türk futbolu için de, İzmir futbolu için de önemli bir gün. Özlemle beklenen bu statlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü türlü engellerle karşılaştık. Engel, engel, engel... Nihayet bütün engelleri aştık. Bütün mahkemeleri hallederek bugünlere geldik. İzmir'de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun. Maalesef İzmir'e çivi çakmayanlar yapılan hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor.



Biz Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Bu ülke birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daima sürdürecek. Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'çılara asla fırsat vermeyecek. İzmir, birliğin, beraberliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak. Biz gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak görmek istemiyoruz."

BAKAN BAK: STATLARIN TOPLAM MALİYETİ 400 MİLYON LİRA

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmirlilere müjdeleri olduğunu kaydeden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü;



"İzmir Türk sporunda çok önemli bir yere sahip. Geçmişte Türk futbolunda başarılarıyla destanlar yazan kulüpler için çok önemli bir gün. Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temellerini atacağız. Göz Göz Göztepe, Kaf Kaf Karşıyaka, Büyük Altay ve Altınordu Kulüpleri başta olmak üzere İzmir'in güzide kulüpleri ve taraftarlarına bu 3 stadı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Statları çok kısa sürede tamamlayarak, açılışını yapacağız ve taraftarlara kazandıracağız. Statların toplam maliyeti 400 milyon lira. Süre için pazarlığı başbakanımız yapacak. Yan tarafta gençlik merkezimizi de kazandırıyoruz."

32 STAT PROJESİ!

Bakan Bak, Türkiye'de yaklaşık 300 gençlik merkezinde 2 milyonun üzerinde gencin hem spor yaptığını hem de kültürel faaliyetlere katıldığını kaydetti.

2017-2018 futbol sezonunda Göztepe'ye Süper Lig'de, Altınordu'ya TFF 1. Lig'de, Karşıyaka ve Altay'a TFF 2. Lig'de başarılar dileyen Bak, "Temennimiz İzmir'deki kulüplerimizin başarılarına yenilerini ekleyerek, İzmir'i sevindirmesi." dedi.

Bak, Türk sporunun çok şanslı olduğunu çünkü sporun içinden gelen ve spordan anlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor için önemli yatırımlar yaptık. 32 stat projesinden 11'ini tamamladık, 15'i yapım aşamasında, 6'sı da proje aşamasında." diye konuştu.

Her şeyi Türk gençliği için yaptıklarını kaydeden Bak, "İnanıyoruz ki bu spor tesislerinden ülkemizi, Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyatlarda başarıyla temsil edecek sporcular çıkacak. AK Parti hizmetlerine gençlik alanında da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Başbakan Yıldırım öncülüğünde hükümetin İzmir'in kültürel ve sportif sorunlarının çözümlerine yönelik çalışmaları kapsamında 3 stadın temel atma törenini ve çocuk yaşta şehit olan Yasin Börü'nün ismini verdikleri gençlik merkezinin açılışını yapacaklarını atardı.

STATLAR

İzmir futbolunda çok önemli bir yere sahip olan Alsancak Stadı, 2014-2015 sezonu başında depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatıldı. 2015'te yıkılan stat mevcut yerine tekrar yapılacak. Yeni stadın kapasitesi 14 bin kişi olacak.

TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen 20 bin 35 kapasiteli Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin (Göztepe Stadı) 700 günde tamamlanması hedefleniyor.

2014'te yapılan ilk ihaleden sonra tekrar 62 milyon bedelle ihale edilen ve bazı çalışmaların yapıldığı Karşıyaka Stadı,15 bin kapasiteli olarak inşa edilecek.

başbakan binali yıldırım

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak