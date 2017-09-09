Göztepe 18 transfer yaptı

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışlarında üstünlük sağlayarak 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönen Göztepe, yaz transfer döneminde 11'i yabancı olmak üzere 18 futbolcuyu kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak teknik ekibinde değişikliğe gitti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yerine son olarak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna'yı takımın başına getiren İzmir temsilcisi, kadrosunda büyük bir değişime gitti.



7 TÜRK İSMİ KADROSUNA KATTI

Birinci transfer ve tescil döneminde 11'i yabancı olmak üzere 18 futbolcu transfer eden Göztepe, geçen yıl forma giyen 27 futbolcudan 17'siyle yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu, Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Beşiktaş'tan Ömer Şişmanoğlu gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Gaziantepspor'dan Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Fenerbahçe'den Hakan Çinemre, Beşiktaş'dan Muhammed Enes Durmuş gibi genç yerli yetenekleri de kadrosuna dahil etti.



İzmir temsilcisi, Türk oyuncular içinde geçen sene TFF 1. Lig'deki kadrosundan Emre Can Coşkun, Günay Güvenç, Halil Akbunar, Tanju Kayhan, Tayfur Bingöl ve Yavuz Aygün'le yoluna devam etme kararı aldı.



YABANCILAR

Daha önce Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giyen Andre Castro, Nabil Ghilas, Ezequiel Oscar Scarione, Rajko Rotman'ın yanı sıra 7 yabancı oyuncu daha transfer eden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonki kadrosundaki yabancı oyunculardan Adis Jahovic, Leo Schlechwen ve Segbefia'yı da kadrosunda tuttu.



GELENLER VE GİDENLER

GELENLER: Axel Ngando (Fransa-Bastia), Andre Castro (Kasımpaşa), Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Nabil Ghilas (Gaziantepspor), Ezequiel Oscar Scarione (İsrail-Maccabi Tel Aviv), Rajko Rotman (Medipol Başakşehir), Yoan Gouffran (İngiltere-Newcastle United), Beto (Portekiz-Sporting Lizbon), Mathieu Peybernes (Fransa-Lorient kiralık), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), Hakan Çinemre (Fenerbahçe), Kadu (Brezilya-Ponte Preta), Ömer Şişmanoğlu, Muhammed Enes Durmuş (Beşiktaş), Adama Traore (Basel), Milos Kosanovic (Standart Liege-kiralık)



GİDENLER: Alexhander Kobakhidze (Vorskla Poltava-Ukrayna), Benjamin Fuchs, Canberk Dilaver (Akın Çorap Giresunspor-kiralık), Emre Aygün (Bandırmaspor), Famoussa Kone (Azerbaycan), Gosso Jean Jacques Gosso, Gökhan Karadeniz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), İsmail Can Üzüm (Turgutluspor), Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep), Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Manisaspor-kiralık), Murat Akın (Sakaryaspor), Salim İyik (Bodrum Belediyesi Bodrumspor-kiralık), Sinan Özkan (Akın Çorap Giresunspor)



KİRALANDIĞI TAKIMA DÖNENLER: Gençer Cansev (Medipol Başakşehir), Mehmet Umut Nayir (Osmanlıspor), Soner Dikmen (Hacettepe)

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