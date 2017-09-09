Fenerbahçe transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu birinci transfer döneminde kadrosuna 10 futbolcu kattı.



Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde UEFA'yla yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği adımlarını oldukça dikkatli atmak zorunda kaldı.



Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde başlayan Fenerbahçe, kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendirirken, geçen sezondan 12 oyuncuyla ise yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Gaziantepspor'a kiraladığı kaleci Erten Ersu da takıma döndü.



TRANSFERE 18 MİLYON EURO'NUN ÜZERİ HARCAMA

Fenerbahçe, transferler için kasasından sadece bonservis bedeli olarak 18 milyon euronun üzerinde para harcadı.



Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı 10 isimden en pahalı futbolcu Brezilyalı Giuliano Victor De Paula oldu.



Fenerbahçe, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen hücumcu orta saha oyuncusunun bonservisi için Rusya'nın Zenit kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici ile İspanya temsilcisi Malaga'dan kaleci Carlos Kameni ve İtalya ekibi Cagliari'den aldığı Mauricio Isla için bonservis bedeli ödemedi.



Fenerbahçe, Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Mathieu Valbuena için 1,5 milyon euro, Monaco'dan Nabil Dirar'ın bonservisine ise Fransız basınına yansıyan bilgilere göre 4,5 milyon euroyu kasasından çıkardı.



Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Villarreal takımından kadrosuna kattığı Roberto Soldado'nun bonservisi için 5 milyon euro, Zenit'ten kiralanan Neto için de yaklaşık 500 bin euro ücret ödedi. Transferin son günü kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadroya katılan Hollandalı santrfor Vincent Janssen için de İngiliz temsilcisine para verildi.



Fenerbahçe, Makedonya'nın Rabotnicki takımından da 17 yaşındaki Eljif Elmas'ı alarak geleceği için önemli bir yatırım yaptı.



Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimler şöyle:

Futbolcu Geldiği takım Giuliano Zenit Neto Zenit (Kiralık) Mehmet Ekici Trabzonspor Kameni Malaga Valbuena Olympique Lyon Dirar Monaco Soldado Villarreal Isla Cagliari Eljif Elmas Rabotnicki Janssen Tottenham (Kiralık)

ELJIF ELMAS İÇİN FIFA KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe, Makedon genç oyuncusu Eljif Elmas için FIFA'nın kararını bekliyor.



Elmas'ın 18 yaşından küçük olmasından dolayı FIFA kuralları gereği genç oyuncu başka bir ülkenin A takımında forma giyemiyor. Sarı-lacivertli kulüp, 27 Eylül'de 18 yaşına girecek Makedon futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalamak için FIFA'nın vereceği kararı beklemek zorunda.

FIFA'dan olumsuz bir haber çıkması durumunda Elmas, A takımda forma giyebilmek için Ocak 2018'deki transfer döneminin açılmasını beklemek zorunda kalacak.



12 FUTBOLCU GİTTİ

Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen 12 futbolcu, başka takımlara transfer oldu. Bu oyuncuların satışından sarı-lacivertli kulüp, kasasına yaklaşık 20 milyon euro para koydu.



Simon Kjaer'i 12,5 milyon euroya Sevilla'ya göndererek ciddi bir gelir elde eden ve bu parayla Soldado ile Giuliano'yu alan sarı-lacivertliler, Emmanuel Emenike'nin Olympiakos'a transferinden ise Yunan basınına yansıyan haberlere göre 2,5 milyon euro kazandı.



Salih Uçan'ı İsviçre'de Sion'a kiralayan Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı ve çeşitli sorunlar yaşadığı Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'i ise 1 milyon euro bonservis ücretiyle Cagliari'ya sattı. Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un da Çekya ekibi Slavia Prag'a satışından 1 milyon euro gelir elde etti.



Fenerbahçe, kalecisi Ertuğrul Taşkıran ve genç oyuncusu Melih Okutan'ın Boluspor'a satışından ise kasasına 1 milyon euro koydu.



Volkan Şen de sözleşme fesih bedelli olarak sarı-lacivertli kulübe 1 milyon euro ödedi. Fenerbahçe, Göztepe'den Hakan Çinemre için 1 milyon 500 bin lira (365 bin euro) bonservis ücreti aldı. Bazı genç oyuncularının kiralanmasından da para kazanan Fenerbahçe, geride kalan transfer döneminde oyuncu satışından yaklaşık 20 milyon euro gelir elde etti.



Takımda geçen sezon kiralık forma giyen Jeremain Lens için girişimde bulunan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertliler, kiralık sözleşmeleri biten Fabiano Ribeiro, Moussa Sow ve Oleksandr Karavaiev ile yeniden anlaşmadı.



Öte yandan sarı-lacivertliler, genç oyunculardan Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı'yı Sakaryaspor'a, Erdi Can Şehit'i Gençlerbirliği'ne kiralarken, Savaş Polat ile Kadir Kaan Özdemir'i Atiker Konyaspor'a, Melih Okutan'ı ise Boluspor'a sattı.



Fenerbahçe'nin geçen sezon Süper Lig'de kadrosunda süre alan ve bu yıl yollarını ayırdığı 12 futbolcu şöyle:

Futbolcu Gittiği Takım Salih Uçan Sion (Kiralık) Van der Wiel Cagliari Stoch Slavia Prag Kjaer Sevilla Hakan Çinemre Göztepe Ertuğrul Taşkıran Boluspor Emenike Olympiakos Volkan Şen Trabzonspor Lens Sunderland - Beşiktaş Karavaiev Shakhtar Donetsk - Zorya Sow El Ehli Fabiano Porto

YABANCI SAYISI 15 OLDU

Fenerbahçe'de bu sezon yabancı futbolcu sayısı 15'e yükseldi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kurallarına göre sarı-lacivertliler, kadroya en fazla 14 yabancı isim bildirebiliyor.



Sarı-lacivertli takımın 15 yabancı futbolcusundan birini mecburen TFF'ye bildiremeyecek ve kadro dışı kalan ismi ocak ayına kadar kullanamayacak.



Fenerbahçe şu anda kadrosunda Türkiye hariç 11 ülkeden futbolcu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde üç Brezilyalı, ikişer Faslı ve Hollandalı, birer Kamerunlu, Slovak, Şilili, Rus, Portekizli, Fransız, İspanyol ve Makedon oyuncu bulunuyor.



Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcular şöyle:



Carlos Kameni (Kamerun), Martin Skrtel (Slovakya), Mauricio Isla (Şili), Roman Neustaedter (Rusya), Luis Neto (Portekiz), Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe (Fas), Mathieu Valbuena (Fransa), Josef de Souza, Giuliano Victor De Paulo, Jose Fernandao (Brezilya), Roberto Soldado (İspanya), Robin van Persie, Vincent Janssen (Hollanda), Eljif Elmas (Makedonya).

TRANSFERLER SON GÜNLERE KALIYOR

Fenerbahçe, transfer dönemlerinin kapanmasına az bir süre kala kadrosuna takviye yapmasıyla dikkati çekiyor.

Transferin bitimine 8 gün kala Zenit'ten Portekizli stoper Luis Neto'yu kiralayan sarı-lacivertliler, son gün ise Tottenham'ın Hollandalı santrforu Vincent Janssen'le kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe, son 12 sezonun transfer dönemlerinin bitmesine az bir süre kala 20 futbolcu transferi yaptı.

Sarı-lacivertliler bu 20 ismin 15'ini birinci, 5'ini ise ikinci transfer ve tescil döneminin kapanmasına az bir süre kala gerçekleştirdi. Bu isimlerden 18'inin yabancı futbolcu olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin son 12 sezonda transfer döneminin bitmesine az bir süre kala aldığı oyuncular şunlar:

2006-2007: Mateja Kezman (28 Ağustos 2006), Edu Dracena (29 Ağustos 2006), Deivid de Souza (30 Ağustos 2006)

2007-2008: Claudio Maldonado (30 Ocak 2008)

2008-2009: Josico (29 Ağustos 2008)

2010-2011: Joseph Yobo (31 Ağustos 2010), Serkan Kırıntılı (31 Ağustos 2010)

2011-2012: Reto Ziegler (3 Eylül 2011), Henri Bienvenu (5 Eylül 2011), Joseph Yobo (5 Eylül 2011), Moussa Sow (27 Ocak 2012)

2012-2013: Raul Meireles (3 Eylül 2012), Reto Ziegler (31 Ocak 2013), Emre Belözoğlu (31 Ocak 2013), Pierre Webo (31 Ocak 2013)

2015-2016: Lazar Markovic (30 Ağustos 2015)

2016-2017: Jeremain Lens (30 Ağustos 2016), Moussa Sow (31 Ağustos 2016)

2017-2018: Luis Neto (31 Ağustos 2017), Vincent Janssen (8 Eylül 2017)



AVRUPA'DAN ELENDİKTEN SONRA TRANSFERLER YAPILIYOR

Fenerbahçe, son 12 sezonda Avrupa kupalarında rakipleri karşısında turu geçemedikten sonra transfer yapmasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Sarı-lacivertliler bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ve UEFA Avrupa Ligi'nde (UEFA Kupası) rakiplerine kaybettikten sonra 15 futbolcu transfer etti.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elendikten sonra Diego Lugano, Mateja Kezman, Edu Dracena ve Deivid de Souza transferlerini gerçekleştirdi.

İlk Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2010-2011 sezonunda da Fenerbahçe benzer bir sıkıntıyla karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımına elenen sarı-lacivertliler, daha sonra hücum hattını Fransa 1. Ligi'nin gol kralı Mamadou Niang'la güçlendirdi. Buna rağmen istediği transferleri zamanında tamamlayamayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu attı. Sarı-lacivertli takım ön elemede Yunan temsilcisi PAOK'a elendikten sonra Joseph Yobo ve Serkan Kırıntılı'yı transferin son günlerinde kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertliler 2012-2013 sezonunda Rus temsilcisi Spartak Moskova karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edince orta sahasına, Premier Lig ekibi Chelsea'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Raul Meireles'i aldı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra 3 önemli takviye yaptı. Ozan Tufan, Volkan Şen ve Lazar Markovic transferleri, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi dışında kaldıktan sonra gerçekleşti.

Fenerbahçe, geçen sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elendikten sonra teknik direktör değişikliğine gitti ve Vitor Pereira'nın yerine Dick Advocaat geldi. Turnuvaya veda eden Fenerbahçe ardından, Lens ve Sow'u kiraladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon da benzer bir sıkıntıyla yüzleşti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar'a elendikten sonra iki takviye yaptı. Avrupa'ya havlu atan Fenerbahçe, Neto ve Janssen transferlerini Vardar maçlarına yetiştiremedi.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında rakiplerine elendikten sonra gerçekleştirdiği transferler şöyle:

Sezon Transfer 2006-2007 Lugano, Kezman, Edu, Deivid 2010-2011 Niang, Yobo, Serkan Kırıntılı 2012-2013 Meireles 2015-2016 Ozan Tufan, Volkan Şen, Markovic 2016-2017 Lens, Sow 2017-2018 Neto, Janssen

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