Kardemir Karabükspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

13 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya konuk olacak Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında kritik maç öncesi moral arıyor. Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından 3 maçta 5 puan toplayan Kardemir Karabükspor'un konuğu...
KARDEMİR KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
SAAT: 17:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Ali Palabıyık
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KARDEMİR KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, Ceyhun, Torje, Poko, Tanase, Grozav, Yatabare
YEDEKLER: Çağlar, Talha, Gaman, Osman, Skulason, İlhan, Seleznov, Hakan, İshak, Bliznichenko
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Tolga, Utku, Mitrovic, Medel, Fatih, Atiba Hutchinson, Quaresma, Orkan, Mustafa, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KARTAL'LA KARABÜK'ÜN 19. RANDEVUSU
Kardemir Karabükspor ve Beşiktaş, bugün Süper Lig’de 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 mücadelede Kartal 10 galibiyet alırken Karadeniz ekibi 3 kez kazandı, 5 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Karabük’te oynanan 9 maçın ise 5’inde gülen Siyah-Beyazlılar, 3’ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan müsabakada Karabük 2-1’lik skorla gülmüştü.
SAĞ BEKTE FORMA NECİP UYSAL'IN
Siyah-Beyazlılar'da önceki gün sakatlanıp idmanı yarıda bırakan Adriano’nun yerine sağ bekte kimin oynayacağı belli oldu. Bu mevki için kafasında Necip Uysal ve Gary Medel olan Şenol Güneş’in son kararını Necip’ten yana verdiği belirtildi. Güneş’in Medel’i de ilerleyen dakikalarda orta sahaya destek için olarak düşündüğü ifade edildi.
KARABÜK'TEKİ MAÇLAR
İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 9 lig maçında karşılaştı. Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti. Beşiktaş, deplasman maçlarında 19 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü.
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