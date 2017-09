Süper Lig'in en çok transfer yapan kulüpleri Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor

Futbolda 17 Haziran'da başlayan 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi dün gece tamamlandı. Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli kulübü Göztepe oldu.



İzmir ekibi, 14 yıl sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de 18 oyuncuyu kadrosuna katıp, 14 futbolcuyla yollarını ayırdı.



Ligin diğer bir yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor da, Kayserispor'la beraber 17 transfere imza attırdı.



Galatasaray ve Fenerbahçe 10'ar, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 7'şer oyuncuyu kadrosuna kattı.



Futbolda ikinci transfer dönemi, 14-31 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.



Birinci transfer ve tescil döneminde Süper Lig kulüplerinde yaşanan hareketlilik şöyle:



ANTALYASPOR

Gelenler: Samir Nasri (Manchester City), Jeremy Menez (Bordeaux), William Vainqueur (Roma), Johan Djourou (Hamburg), Maicon Marques (Lokomotiv Moskova), Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Ruud Boffin (Eskişehirspor), Musa Nizam (Trabzonspor), Nazım Sangare (Osnabrück)



Gidenler: Serdar Özkan (Gençlerbirliği), Ramon Motta (Club de Regatas), Mbilla Etame (Aytemiz Alanyaspor), Jean Makoun (Kulüpsüz), Amadaiya Rennie (Kulüpsüz), Anıl Koç (Kulüpsüz), Jean Armel Drole (Ümraniyespor-Kiralık), Doğukan Sinik (Kemerspor 2003-Kiralık), Kenan Horic (Pafos-Kiralık)



Öte yandan, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Salih Dursun'un Galatasaray'dan, Jean Armel Drole'nin Perugia'dan bonservisi alındı.



ATİKER KONYASPOR

Gelenler: Patrik Calgren (Nordsjaelland), Wilfred Moke (FCSB), Petar Filipovic (Austria Wien), Kadir Kaan Özdemir (Fenerbahçe), Eren Albayrak, Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir), Savaş Polat (Fenerbahçe), Musa Araz (Lausanne Sports), Mehdi Bourabia (Levski Sofya), Lebogang Manyama (Cape Town City), Abdou Razack Traore (Kardemir Karabükspor), Imoh Ezekiel (El Arabi Sports Club), Patrick Friday Eze (El Fujairah), Malick Evouna (Tianjin Tede-Kiralık)



Gidenler: Kaya Tarakçı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Jagos Vukovic (Olympiakos), Abdulkerim Bardakçı (Samsunspor), Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), Barry Douglas (Wolverhampton Wanderers), Marc Kibong Mbamba (MKE Ankaragücü), Burak Saban (Kahramanmaraşspor), Alban Meha (Kulüpsüz), Halil İbrahim Sönmez (Çaykur Rizespor), Ioan Hora (Teleset Mobilya Akhisarspor), Riad Bajic (Udinese), Dimitar Rangelov (Ümraniyespor)



AYTEMİZ ALANYASPOR

Gelenler: Remy Riou (Nantes), Mbilla Etame (Antalyaspor), Chisamba Lungu (Ural), Yusuf Çoban (Hoffenheim), Giannis Maniatis (Atromitos), Welinton Souza Silva (El-Khor), Ufuk Ceylan (Medipol Başakşehir)



Gidenler: İsmail Aissati (Balıkesirspor Baltok), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa-Chelsea'dan kiralık gelmişti), Alişan Şeker (Kırklarelispor), Zdenek Zlamal (Zlin), Deniz Vural (Altınordu), Daniel Candeias (Glaskow Rangers-Benfica'dan kiralık gelmişti), Wilde-Donald Guerrier (Karabağ)



Kiralandıkları takımdan dönenler: Mamadou Fofana (Bandırmaspor), Reşo Akın (Aydınspor 1923), Tolga Tekin (Sivas Belediyespor)



Öte yandan geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Cenk Ahmet Alkılıç'ın Medipol Başakşehir'den, Fabrice N'Sakala'nın Anderlecht'ten, Junior Fernandes'in de Dinamo Zagreb'ten bonservisi alındı.



BEŞİKTAŞ

Gelenler: Alvaro Negredo (Valencia), Gary Medel (Inter), Jeremain Lens (Sunderland-Kiralık), Orkan Çınar (Gaziantepspor), Utku Yuvakuran (Beylerbeyi), Atınç Nukan (Leipzig-Kiralık), Kepler Laveran Lima Ferreira "Pepe" (Real Madrid)



Gidenler: Marcelo Antonio Guedes Filho (Olympique Lyon), Luiz Rhodolfo Dini Gaioto (Flamengo), Muhammed Enes Durmuş, Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Andreas Beck (Stuttgart), Oğuzhan Aydoğan (Karlsruher-Kiralık), Pedro Franco (Boluspor-Kiralık), Alexander Milosevic (Çaykur Rizespor-Kiralık)



Kiralandıkları takımdan dönenler: Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir), Gökhan Töre (West Ham United), Denys Boyko (Malaga)



Kiraladıkları takıma dönenler: Vincent Aboubakar (Porto), Ersan Adem Gülüm (Hebei China Fortune), Demba Ba (Shanghai Greenland Shenhua)



Öte yandan geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Caner Erkin'in Inter'den bonservisi alındı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonu başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca için de opsiyonunu kullandı ve Brezilyalı futbolcu bu sezon da siyah-beyazlı kadroda yer aldı.



BURSASPOR

Gelenler: Barış Yardımcı (Gaziantepspor), Cristian Chagas Tarouco "Titi", William Troost-Ekong (Gent), Dzon Delarge (Admira Wacker), Emmanuel Agyeman Badu (Udinese), Jires Kembo-Ekoko (El-Nasr), Mikel Ndubusi Agu (Porto), Ozan Can Kökçü (Feyenoord), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Boban Jovic ( Slask Wroclaw), Tomas Necid (Slavia Prag)



Gidenler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Tomas Sivok (Maccabi Petah Tikva), Şamil Çinaz (Kayserispor), Del Valle (Gazişehir Gaziantep), Mert Örnek (Akın Çorap Giresunspor)



DEMİR GRUP SİVASSPOR

Gelenler: Sergio Rochet (AZ Alkmaar), Vitaly Dyakov (Dinamo Moskova), Mattias Bjorsmyr (Göteborg), Elderson Echiejile (Monoca), Carl Medjani (Trabzonspor), Hakan Bilgiç (Elazığspor), Auremir Dos Santos (Guarani), Zora Cyriac Gohi Bi (Oostende), Delvin N'Dinga (Lokomotiv Moskova), Sergiy Rybalka (Dinamo Kiev), Cem Özdemir (Adanaspor), Mert Hakan Yandaş (Menemen Belediyespor), Arouna Kone (Everton), Muhammed Demir (Trabzonspor), Thievy Bifouma (Osmanlıspor)



Gidenler: İbrahim Öztürk (Altay), Gökhan Süzen (Adanaspor), Burhan Eşer (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Adem Koçak (Bandırmaspor), Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), Ahmet Cebe (Fortuna Düsseldorf), Hasan Hatipoğlu (Samsunspor), Kerim Avcı (Altınordu), Erkan Kaş (Kayserispor), Dejan Kelhar (Celje), Emre Öztürk (Elazığspor), Theofanis Gekas (Kulübü yok)



EVKUR YENİ MALATYASPOR

Gelenler: Khalid Boutaib (Strasbourg), Ali Dere (Atiker Konyaspor), Fabien Farnolle, Issam Chebake (Le Havre), Issiar Dia (Nancy), Emanuel Dening (San Martin), Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir), Sincere Seth (Supreme Court), Nacer Barazite (Utrecht), Aly Cissokho ( Aston Villa), Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük (Kasımpaşa), Aytaç Kara (Trabzonspor), Sadio Diallo (Bastia), Arturo Mina (River Plate), Batuhan Altıntaş (Hamburg), Kaan Kanak (Eskişehirspor)



Gidenler: Kaan Kanak (Eskişehirspor), Ali Dere (İstanbulspor), Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen (Adana Demirspor), Yakup Alkan (Yeni Orduspor), Osman Fırat (Tuzlaspor), İrfan Başaran (Boluspor), Taşkın Çalış (Menemen Belediyespor), Hakan Canbazoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), Kamil İçer, Semih Beyaz (Zonguldak Kömürspor), Savaş Tağa (Kastamonuspor 1966), Vedat Kapurtu (Tokatspor), Diabang Dialiba (Giresunspor), Ahmet Aras (Elazığspor), Jonathan Serge Folly Ayite (Samsunspor), Sunday Mba (Kulübü yok)



FENERBAHÇE

Gelenler: Carlos Kameni (Malaga), Giuliano Victor De Paula, Luis Neto (Zenit-Kiralık), Mauricio Isla (Cagliari), Nabil Dirar (Monaco), Mehmet Ekici (Trabzonspor), Mathieu Valbuena (Olympique Lyon), Roberto Soldado (Villarreal), Eljif Elmas (Rabotnicki), Vincent Janssen (Tottenham-Kiralık)



Gidenler: Salih Uçan (Sion-Kiralık), Gregory van der Wiel (Cagliari), Miroslav Stoch (Slavia Prag), Simon Kjaer (Sevilla), Hakan Çinemre (Göztepe), Ertuğrul Taşkıran (Boluspor), Emmanuel Emenike (Olympiakos), Volkan Şen (Sözleşmesi feshedildi-Trabzonspor)



Kiralandıkları takıma dönenler: Jeremain Lens (Sunderland-Beşiktaş), Moussa Sow (El-Ehli Dubai), Oleksandr Karavaiev (Shakhtar Donetsk), Fabiano Riberio (Porto)



Kiralandıkları takımdan dönen: Erten Ersu (Gaziantepspor)



GALATASARAY

Gelenler: Jason Denayer (Manchester City-Kiralık), Sofiane Feghouli (West Ham United), Fernando Francisco Reges (Manchester City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Bafetimbi Gomis (Swensea City), Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Iasmin Latovlevici (Kardemir Karabükspor), Cedric Carrasco (Bordeaux)



Gidenler: Wesley Sneijder (Nice), Armindo Bruma (Leipzig), Lucas Podolski (Vissel Kobe), Semih Kaya (Sparta Prag), Aurelien Chedjou (Medipol Başakşehir), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Cenk Gönen (Malaga), Salih Dursun (Antalyaspor), Oğuzhan Kayar, Birhan Vatansever (Bandırmaspor), Berk Ünsal (Gümüşhanespor), Luis Cavanda (Standard Liege-Kiralık), Lionel Carole (Sevilla-Kiralık), Volkan Pala (Van Büyükşehir Belediyespor-Kiralık)



Kiralandıkları takımdan dönenler: Ryan Donk (Real Betis), Umut Gündoğan (Manisaspor), Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Emrah Başsan (Fortuna Sittard), İsmail Çipe (BUGSAŞ Spor)



Kiralandıkları takıma dönenler: Josue Pesqueira (Porto)



GENÇLERBİRLİĞİ

Gelenler: Serdar Özkan (Antalyaspor), Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor), Yıldırım Mert Çetin (Hacettepe), Petar Skuletic (Lokomotiv Moskova), Elvis Manu (Brighton), Mehmet Taş (Adana Demirspor), Ousmane N'Diaye (Samsunspor), Zeki Yavru (Trabzonspor), Alper Uludağ (Teleset Mobilya Akhisarspor), Jailton Paraiba (Transcen), Numan Soysal (Toulouse), Dialo Guidileye (Nancy), Erdi Şehit (Kiralık-Fenerbahçe)



Gidenler: Selçuk Şahin (Göztepe), Serdar Gürler, Anıl Karaer (Osmanlıspor), Aydın Karabulut (Antalyaspor), Ferhat Görgülü (Kardemir Karabükspor), Enes Uzun (TeBe Berlin), Umut Sözen (Fethiyespor), Onur Uslucan (Tuzlaspor), Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Etien Velikonja (Willem), Jonathan Ring (Kalmar), Agon Mehmeti (Oxford United)



Kiralandığı takımdan dönen: Halil İbrahim Pehlivan (Adanaspor)



GÖZTEPE

Gelenler: Axel Ngando (Bastia), Andre Castro (Kasımpaşa), Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Nabil Ghilas (Gaziantepspor), Ezequiel Oscar Scarione (Maccabi Tel Aviv), Rajko Rotman (Medipol Başakşehir), Yoan Gouffran (Newcastle United), Beto (Sporting Lizbon), Mathieu Peybernes (Lorient- Kiralık), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), Hakan Çinemre (Fenerbahçe), Kadu (Ponte Preta), Ömer Şişmanoğlu, Muhammed Enes Durmuş (Beşiktaş), Adama Traore (Basel), Milos Kosanovic (Standart Liege-Kiralık)



Gidenler: Alexhander Kobakhidze (Vorskla Poltava), Benjamin Fuchs, Canberk Dilaver (Akın Çorap Giresunspor-Kiralık), Emre Aygün (Bandırmaspor), Famoussa Kone (Gebele), Gosso Jean Jacques Gosso, Gökhan Karadeniz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), İsmail Can Üzüm (Turgutluspor), Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep), Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Manisaspor-Kiralık), Murat Akın (Sakaryaspor), Salim İyik (Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kiralık), Sinan Özkan (Akın Çorap Giresunspor)



Kiralandıkları takımdan dönen: Mehmet Enes Öztürk (Tekirdağspor)



Kiralandıkları takıma dönenler: Burak Çolak (Hacettepe), Gençer Cansev (Medipol Başakşehir), Mehmet Umut Nayir (Osmanlıspor), Soner Dikmen (Hacettepe)



KARDEMİR KARABÜKSPOR

Gelenler: Ferhat Görgülü (Gençlerbi̇rli̇ği̇), Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav (Akhmat Grozny), Hamidou Traore (Elazığspor), Çağlar Şahi̇n Akbaba (Bucaspor), Luis Ibanez (Trabzonspor)



Gidenler: Marius Alexe (Aris Lımasol), Vladimir Rodic (Randers), Iasmin Latovlevici (Galatasaray), Fati̇h Ati̇k (Akın Çorap Gi̇resunspor), Ercüment Kafkasyalı (Sakaryaspor), Ermin Zec (Gazi̇şehi̇r Gazi̇antep), Mahmut Akan (MKE Ankaragücü), Dejan Lazarevic (Chievo Verona), Abdou Razack Traore (Atiker Konyaspor)



KASIMPAŞA

Gelenler: Kenneth Omeruo (Chelsea-Kiralık), Jhon Murillo (Benfica-Kiralık), Bernard Mensah (Atletico Madrid-Kiralık), Michael Rangel (Junior-Kiralık), Syam Ben Youssef (Caen), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Anderlecht-Kiralık), Samuel Eduok (ES Tunis-Kiralık), Markus Neumayr (Luzern)



Gidenler: Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Vasil Bozhikov (Slovan Bratislava), Hamit Yıldırım, Emirhan Emir (İstanbulspor), İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz (Eyüpspor), Andre Castro (Göztepe), Cristian Chagas Tarouco "Titi" (Bursaspor), Tunay Torun (Medipol Başakşehir), Aydın Yılmaz (Kulübü yok)



Kiralandıkları takımdan dönen: Mert Kula (Sarıyer)



Kiralandıkları takıma dönenler: Batuhan Altıntaş (Hamburg), Samuel Eduok (Esperance Tunis), Herolind Shala (Sparta Prag), Kenny Otigba (Heerenveen), Cristian Guanca (Club Atletico Colon)



KAYSERİSPOR

Gelenler: Nikola Stojiljkovic (Braga-Kiralık), Oleksandr Kucher (Shakhtar Donetsk), Tiago Lopes (CFR Cluj), Canberk Aydın (Samsunspor), Asamoah Gyan (El Ahli Dubai), Gonzalo Espinoza (Audax Italiano), Cristian Sapunaru, Silviu Lung (Astra Giurgiu), Şamil Cinaz (Bursaspor), Dejan Meleg (Vojvodina), Fernando Boldrin (FCSB), Geoffrey Bia (Sion), Stephane Badji (Anderlecht-Kiralık), Atila Turan (Reims), Erdal Öztürk (Bayern Münih), Ömer Kandemir (Bandırmaspor), Oğuzhan Berber (Adana Demirspor)



Gidenler: Mert Ilıman (Bodrumspor), Furkan Yaman (Gümüşhanespor), Halil Efe Özarslan (Amed Sportif Faaliyetler), Umut Sönmez (Adana Demirspor), Douglao (Anorthosis), Kubilay Sönmez (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Larrys Mabiala (Portland Timbers), Samba Sow (Dinamo Moskova), Alain Traore (Al Markhiya), Ali Ahamada (Kulübü yok), Welliton (Kulübü yok), Ömer Kandemir (Samsunspor- Kiralık), Oğuzhan Berber (İstanbulspor)



Kiralandıkları takımdan dönenler: Mert Ilıman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Furkan Yaman (Nazilli Belediyespor)



Kiralandıkları takıma dönenler: Raheem Lawal (Osmanlıspor), Rajko Rotman (Medipol Başakşehir), Hakan Aslantaş (Kardemir Karabükspor)



Öte yandan geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Erkan Kaş'ın Demir Grup Sivasspor'dan bonservisi alındı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Gelenler: Manuel Da Costa (Olympiakos), Kerim Frei (Birmingham City), Gökhan İnler (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Gael Clichy (Manchester City), Tunay Torun (Kasımpaşa), Eljero Elia (Feyenoord), Aurelien Chedjou (Galatasaray), Atabey Çiçek (Bandırmaspor), Mert Günok (Bursaspor)



Gidenler: Doka Madureira, Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), Cheikhou Dieng (MKE Ankaragücü-Kiralık), Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), Atabey Çiçek, Hüseyin Altuğ Taş (Bandırmaspor-Kiralık), Mustafa Toprak (Erokspor-Kiralık), Eren Albayrak, Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), Rajko Rotman (Göztepe), Cengiz Ünder (Roma), Yalçın Ayhan (Evkur Yeni Malatyaspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Holmen (Elfsborg), Enver Cenk Şahin (Saint Pauli), Bekir İrtegün (Kulüpsüz), Ufuk Ceylan (Aytemiz Alanyaspor), Musa Muhammed (Lokomotiv Plovdiv-Kiralık)



Kiralandıkları takımdan dönenler: Cihan Yıldız (Sakaryaspor), Musa Muhammed (Zeljeznicar)



Kiralandıkları takıma dönen: Mustafa Pektemek (Beşiktaş)



OSMANLISPOR

Gelenler: Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Hasan Kılıç (Samsunspor), Payam Sadeghian (Machine Sazi), Souleymane Doukare (Leeds United), Anıl Karaer (Gençlerbirliği), Sokol Cikalleshi (Medipol Başakşehir), Josue Pesqueira (Porto), Andreas Maksö (Nordsjaelland), Özer Hurmacı (Teleset Mobilya Akhisarspor), Branislav Ninaj (Lokeren), Ahmet Eyüp Türkaslan (BUGSAŞ Spor-Kiralık)



Gidenler: Badou Ndiaye (Galatasaray), Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep), Takayuki Seto (Astra Giurgiu), Erdal Kılıçaslan (Türkgücü), Eren Tokat (Niğde Belediyespor), Santiago Mele, Tonia Tistell, Umut Nayir (MKE Ankaragücü-Kiralık), Lukas Szukala, (MKE Ankaragücü), Sinan Kurt (BUGSAŞ Spor-Kiralık), Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep-Kiralık), Okan Baydemir (Keçiörengücü-Kiralık), Caner Arıcı (Akın Çorap Giresunspor-Kiralık), Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor)



Kiralandıkları takıma dönenler: Aykut Demir (Trabzonspor), Dzon Delarge (Admira Wacker-Bursaspor), Adam Maher (PSV Eindhoven)



Kiralandığı takımdan dönen: Raheem Lawal (Kayserispor)



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Gelenler: Alperen Babacan (Denizlispor), Serginho, Eray Ataseven (Balıkesirspor Baltok), Helder Barbosa (Al Wasl), Paulo Henrique (Shanghai Greenland Shenhua), Iohan Hora (Atiker Konyaspor), Marvin Renato Emnes (Swansea City)



Gidenler: Abdulkadir Özdemir, Tolga Ünlü (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Bertuğ Bayar (Tuzlaspor-Kiralık), Custodio Miguel Dias de Castro (Futbolu bıraktı), Loteteka Bokila (Cluj-Kiralık), Mervan Çelik (Hacken-İsveç), Miral Samardzic (Anzi), Our Akdeniz (Erbaaspor-Kiralık), Onurcan Güler (Konya Anadolu Selçukspor-Kiralık), Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Ricardo Jorge Vaz Te (Henan Jianye), Safa Ali Memnun (Sultanbeyli Belediyespor-Kiralık)



Kiralandıkları takımdan dönen: Muhammed Burak Taşdemir (Sakaryaspor)



Kiralandıkları takıma dönen: Sokol Cikalleshi (Medipol Başakşehir)



Öte yandan geçen sezon kiralık olarak oynayan Miguel Lopes'in bonservisi Sporting Lizbon'dan alındı.



TRABZONSPOR

Gelenler: Theo Bongonda (Celta Vigo-Kiralık) Juraj Kucka (Milan), Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Tomas Hubocan (Marsilya-Kiralık), Jose Ernesto Sosa (Milan-Kiralık), Volkan Şen (Fenerbahçe-Sözleşme fesih)



Gidenler: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Zeki Yavru (Gençlerbirliği), Aykut Demir (Sözleşme fesih-Akın Çorap Giresunspor), Muhammet Demir (Sözleşme fesih-Demir Grup Sivasspor), Musa Nizam (Sözleşme fesih-Antalyaspor), Sefa Yılmaz (Sözleşme fesih-Boluspor), Yusuf Erdoğan (Bursaspor), Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor-Kiralık), Ramil Sheidaev (Karabağ-Kiralık), Muhammet Beşir (Samsunspor-Kiralık), Ramazan Övüç (Samsunspor-Kiralık), Luis Ibanez (Kardemir Karabükspor-Kiralık)



Kiralandıkları takımdan dönenler: Hasan Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor)

