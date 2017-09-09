Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 1-0'lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Geride kalan 3 maçla ilgili de yorum yapan Şenol Güneş, ''Her maç kendi içinde zor. Oyun tempomuz eleştirilse de diğer üç maçı ve bunu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Biz saha şartlarına ve rakibe göre oynamamız gereken oyunu oynadık. Golün geç gelmesi ve 10 kişi kalmamız işleri zorlaştırdı.'' dedi.

Beşiktaş, bu 3 puanın ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.