Nice 4-0 Monaco (MAÇ SONUCU)

Fransa 1. Ligi 5. hafta maçında Nice, Monaco'yu 4-0 yendi.



Nice Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip golle başladı. 6. dakikada Mario Balotelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Nice'in ikinci golü de çok gecikmedi. 18'de Allan Saint-Maximin'in asistiyle golü bulan Alassane Plea, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Nice'in baskısı ikinci yarıda da devam etti. 60'da Balotelli kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti ve durumu 3-0 getirdi. Maçın son golü ise yine ev sahibi ekipten Ignatius Ganago'dan geldi. Mücadele 4-0'lık Nice üstünlüğüyle tamamlandı. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan ve Nice ile anlaşan Wesley Sneijder bu maçta kadroya alınmadı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 6 yaparken, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, 12 puanda kaldı ve bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

Nice-Monaco