Ankaragücü: 1 - Balıkesirspor: 2 (MAÇ SONUCU)

Ankaragücü, 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve rakibine mağlup oldu

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçti. Maçın 58. dakikasında ev sahibi ekip yeni transfer Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. 71. dakikada deplasman ekibi Balıkesirspor, Mahatma Otoo ile cevap verdi: 1-1.



87. dakikada ise Sedat Şahintürk, Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golü attı ve deplasman ekibi, Ankara deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Balırkesirspor Baltok puanını 7'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 2 puanda kaldı.





Ankaragücü-Balıkesirspor