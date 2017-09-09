Denizlispor: 2 - Elazığspor:3 (MAÇ SONUCU)

Denizlispor'un kötü gidişatı Elazığspor karşısında da devam etti.

Maçın 38 dakikasında Tom'un golüyle 1-0 geriye düşen ve soyunma odasına bu skorla giden yeşil siyahlılar, 61'inci dakikada Brezilyalı futbolcuya yine engel olamadı: 0-2. Barış'ın 77'nci dakikada attığı golle umutlanan Denizlispor, 87'nci dakikada bu kez Tatos'un golüyle yıkıldı: 1-3. Elazığspor'un golünden 1 dakika sonra bir kez daha Barış'la farkı 1'e indiren Denizlispor tüm çabalarına rağmen yenilgiden kurtulamadı ve son sıradan kurtulamadı.





Denizlispor-Elazığspor