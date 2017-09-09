Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu...

Deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin geçen sezona göre çok farklı olduğunu söyleyen Avcı, ''Abdullah Avcı: Fenerbahçe'de geçen sezonla bu sezon arasında değişen birçok şey var. Bugün de bir çıkış maçı arıyorlardı. Bugün üçlü bir orta sahayla oynadılar, Aykut hocaya teşekkür ediyorum çünkü bu, bize ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Bugün kazandık ama oyunun bazı şeylerini de gerçekçi olarak konuşmamız gerek. Top bizdeyken de rakipteyken de hızlı değildik. Fenerbahçe'nin ikinci golü, golmüş ona bir lafım yok ama maçın içindeki faullerde daha dikkatli olması gerekiyordu.Oyunu kaleciden başlayarak kuruyoruz. Dolayısıyla 40. dakikada zaman çalıyormuş gibi düşünüp verilen sarı kart tamamen yanlış.'' dedi.