Aykut Kocaman: "Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir, maçının ardından şöyle konuştu:

"Gerçekten konuşmanın zor olduğu maçlardan bir tanesi. Sezon başından beri klasik oldu. Son derece kolay ve hızlı oynayan takımlara karşı onları baskı altına almak zor oluyor. Bugünkü maç daha da beter oldu. Oyuncular başardı, 0-2'dan da geri geldiler ama son dakikadaki gole engel olamadık ve istemediğimiz skorla karşılaştık. Fazla söylenecek bir şey yok. Devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz. Bunu olumsuz anlamda söylüyorum. Topu rakibinizden daha fazla sokamazsanız kaleden içeri söyleyecek fazla bir şey olmuyor."