Hoffenheim: 2 - Bayern Münih: 0 (MAÇ SONUCU)

Bundesliga'nın 3. haftasında Hoffenheim, Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti ve ligde 2. sıraya yükseldi

Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Hoffenheim, lige 2'de 2 ile başlayan Bayern Münih'i ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, Mark Uth'un 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Ligin ikinci yarısına hızlı başlamak isteyen Bayern Münih'i durduran isim yine Mark Uth oldu ve Alman oyuncu durumu 2-0'a getirdi.

Bu golün ardından puan almak için Hoffenheim kalesine yüklenen Bayern Münih, çektiği 23 şutta golü bulamadı ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyet, Bayern Münih'in bu sezonki ligde aldığı ilk mağlubiyet oldu. Hoffenheim aldığı bu 3 puanla birlikte ligde 2. sıraya kadar yükseldi ve haftayı 7 puanla kapattı. Bayern Münih ise 6 puanda kaldı ve 5. sırada haftayı tamamladı.

Bundesliga'da oynanan günün diğer maçlarında alınan skorlar ise şöyle:

Augsburg 3-0 Köln

Freiburg 0-0 Borussia Dortmund

Mönchengladbach 0-1 Eintracht Frankfurt

Mainz 3-1 Bayer Leverkusen

Wolfsburg 1-1 Hannover