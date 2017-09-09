Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu

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Fenerbahçe'nin ligde 1 gol yediği tek maç var, o da Gençlerbirliği. Resmi maçlarda gol yemediği maç yok. Vardar dahil olmak üzere. Hem ofansif oynatmıyor diyen teknik direktörün takımı, hem de 8 gol yiyor.