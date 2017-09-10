Karabükspor-Beşiktaş maçının yazar yorumları

ERCAN TANER: KOLAY MAÇI ZOR KAZANMAK!

1. Şenol Güneş, rotasyonla başladı... Negredo, Lens 11’de sahaya çıktılar...

2. Negredo, klas ve kalitesini iki pozisyonda bizlere gösterdi. Lens, Beşiktaş öne geçerse çok tehlikeli olabilir...

3. Negredo, Gomez veya Demba Ba değil, yalnız... Onun skorerliğini göstermesi için, orta sahanın mutlaka, sadece ona çalışması lazım ve tabii kanatların...

4. Beşiktaş, ilk yarıları bir türlü domine edemiyor. Bazı maçlar vardır, ilk yarıda işi bitirirsin...

5. Talisca, fırsatları kullansa, ilk yarıda olay biterdi. Ama ilk yarının sonuna doğru, tam tersi, Talisca bitti...

6. Aklıma gelen başka bir konu daha var... Cenk-Negredo forvet ikilisini deneyecek mi Şenol Güneş acaba, diye düşündüm...

7. Karabükspor, oyunun defansif yönünü iyi oynamaya çalıştı. Ev sahibi golü, duran toplara ve çabuk ataklara bağlamıştı...

8. Kadro kapasitesi açısından, bence, gayet mantıklı bir düşünceydi bu anlayış... Çünkü, set hücumları yapmasına imkan yoktu Karabükspor’un...

9. Kaçan penaltıya gelince; penaltı atan oyuncuya kale küçük gözükür... Stresli anlarda, penaltıyı buz gibi oyuncular atarsa, gol olur! Yoksa, topa kırar gibi vurursun...

10. Son 25 dakika penaltı kaçırmak demek, maçın kırılma anı olabilir futbolda... Beşiktaş, bu krizi davet etti...

11. Kriz, kriz, kriz... Tosic’in kırmızısı, kaçan penaltının artçı depremi oldu...

12. Dün, şu belli oldu... Beşiktaş orta sahası pas trafiğinde, otobanda trafik sıkışır, otomobiliniz içinde çıldırırsınız ya, aynen öyle... Dakikalar ilerledikçe, orta sahada pil bitiyor...

13. Bu arada 10 kişi kalmak, tamamen oyun üstünlüğünü rakibe bırakmak anlamına gelmemeli... Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takım, böyle oyundan düşerse, olmaz...

14. Karabükspor, ben bu maçı kazanabilirim derken, büyük hata yaptı. Oğuzhan çok iyi pas attı ama topun Babel’e gelmesi önemliydi...

15. Onun gibi soğukkanlı bir oyuncuya bu top gelmese, gol pozisyonu kaçabilirdi...

16. Beşiktaş, Porto maçı öncesi, kolay gözüken maçtan çok zor kazanarak ayrıldı...

17. Bu maçı, Şenol Güneş’in sakin ve akıllı değişiklikleri kazandırdı... Sahada sakin kalan teknik direktörler, kriz anlarında maç kazandırır... Talisca fırsatları kullansa ilk yarıda olay biterdi.

UMUR TALU: ÇELİK İŞÇİSİ İLE YORGUN USTA

Beşiktaş’ın bir büyük lüksü üç “10 numara” ile oynayabilmek. Oğuzhan, Tolgay, Talisca’nın aynı anda varlığı hakikaten arada bir Barcelona havası. Negredo da ince işlerle katılınca ilk 15 hoş pozisyonlar getirdi. Ama o kadar.

Bu aynı zamanda yumuşak karnı. Rakip kontrataklarda Tosiç’in sarı eli, Oğuzhan’ın sarılık faulü gerekti ilk 15’te.

20 dakika santrfor topları hep Talisca’ya geldi; Karabüklüler’e çarpıp eridi. 25’te, bir zamanlar Beşiktaş’ı yakan Dany, boş kaleye süzülen topu keserek o an yine yaktı! Necip-Lens kanadı iyi bir Gönül-Quaresma kanadına göre tek kanatlı bir kartal yaratıyor. Sürpriz değil! Nasıl hakem Ali Palabıyık esasen bıyıksızsa, Kartal da Caner dışında kanatsız.

2. devre, Talisca’nın olmayan faulü alışı, hazır Quaresma yokken kendine göre penaltı noktasına dikişiyle başladı. Lakin geçen yılki ayak içi sahada değildi!

Penaltının nasıl geldiğini bir Necip anladı. Anlamadığı Oğuzhan’ınkiydi! Yine yanlış penaltıcı, Talisca varken.

Beşiktaş, Atiba, Sosa omurgasından yoksunken epey dağınık. Maçın en iyi adamını Dany, kırmızı adamını daha 6’ıncı dakikadan itibaren Tosic yapacak kadar. 0-0’da santrafor çıkarıp stoper almaya mecbur kalarak!

Penaltıyı kaçıran, penaltıcı değil, 10 kişilik takımda asistçi 10 numara olduğunu tek topta gösterdiğinde, yeni santrafor emekçi Babel olmuştu! Karabük’ün Seleznyov’la nihayet iyi oynadığı sırada. Durmadan havayı şuta boğarken. Beşiktaş oyundan düşüp Fabri nöbeti devralmadan hemen önce. Beşiktaş geçen senenin devamı değil. Herkes bir yaş yaşlanmış, daha yorgun. Yavaş yavaş hızlanacak belki. Porto’dan önce mi, sonra mı?

Rahmetli gazeteci, akademisyen, Atletizm Federasyonu başkanı, bir darbenin, içeri bir darbenin dışarı attığı Prof. Kurthan Fişek 1978’de, “GS aristokrasi, FB burjuvazi, BJK proletarya takımı” demişti. Kurucuları “Saraylı, arabalı” görünse de; mahalle, mütevazı taraftar ve dışlanmalardı belki sebep. En çok, 1967’den beri şampiyon olamaması, küçümsenmesi olmalıydı. (O süre 1982’ye uzayacaktı.)

Sonradan bir kısmının o niteliği değişmişse bile, Livorno, St. Pauli, Liverpool, Millwall, Westham, Schalke, Athletic Bilbao, St. Etienne, Pachuca, Boca, hele Franco’nun Real Madrid’ine karşı Rayo Vallecano işçi takımları olarak bilindi. Adana Demirspor (başka Demirsporlar da; Zonguldak Kömürspor da)

Karabükspor, ilk kez 1938’den beri kamu fabrikası-işçisi takımı. Ne tam işveren ne tam işçi. Sermayeden de ücretten de kesiyor. İlk oyuncuları çelik işçisi. İlk güreşçi, bisikletçi, atletleri de. Bir önceki başkan tam patron iken, yılların başkanı Tankut sendikacı, emekli işçi. Öyle ya da böyle “1 Mayıs’ı resmen kutlayan kulüp”ün nice bayramları olsun!

Futbolun “emekçi sporu ve isyanı” olarak doğduğu; taraftarların çoğunun kimler olduğu, oyunun paradan ziyade emek de istediği unutulmasın diye!

BÜLENT YAVUZ: NE YAPTIN QUARESMA?

Karabük’te oynanan maçta hakemlik adına çok fazla pozisyon vardı. Böyle bir müsabakada hakeme kendini gösterme şansı doğar. Ali Palabıyık’ın buna ihtiyacı yok. Ancak doğru kararlar, kalitesini çok yükseklere çıkarır. Beşiktaş lehine verdiği penaltı doğru bir karardı. Ancak gecikmeli bir karar vermesi açısından FIFA kokartlı bir hakeme yakışmadı. Hakemin imdadına yardımcı hakem yetişti. Tosic’in atılması yüzde 100 doğru karardı. Hem birinci hem de ikinci sarı kartı kurala uygundu. Beşiktaş’ın golü tartışmasız temizdi. Zaten daha sonra görüntülerden ofsayt olmadığı da anlaşıldı.

EĞER BİLEREKSE AYIP

Maçın 90+3. dakikasında hakem Ali Palabıyık ceza alanına yakın yerde pozisyonu izlerken, Quaresma’nın arkadan sırt bölgesine gelecek şekilde çarpmasıyla kendini yerde buldu. Quaresma istese hakemden sıyrılabilirdi. Görüntüler, Portekizli oyuncunun bilerek gidip çarptığı imajını veriyor. Şayet bu bilerek bir çarpmaysa pes doğrusu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın klas oyuncusu bunu yaptıysa ayıp.