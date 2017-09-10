Oğuzhan saha zemininden dert yandı!

Beşiktaş adına kazanılan penaltıyı kaçıran ancak bu hatasını galibiyeti getiren gole yaptığı asistle telafi eden Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın oynandığı zemine isyan etti...

Gazete Habertürk'ün haberine göre, maçtan sonra “Hayatım boyunca oynadığım en kötü sahaydı” diyen Ozzie, şu ifadeleri kullandı: “Penaltıyı kaçırdım. Türkiye’ye geleli 6 sene oldu. Bu zamana kadar oynadığım en kötü zemin. Biz burada bir maç oynuyoruz, Karabükspor her maçını burada oynuyor. Karabük’ün oyuncuları bile isyan ediyor. Penaltıda da görülüyor; sol ayağım zeminin içinde, kötü vuruş ve aut. Çok şükür telafisini yapabildim. Ryan’a (Babel) iyi bir pas verdim. Kafa topuna çıktılar top tekte önüme geldi. Ryan’ı gördüm. Boş görünce pası verdim. Çok iyi bir pas verdim, çok iyi önüne geldi. Ryan da topun zeminde sekmesini bekledi. Zemin o kadar kötü ki yüzde yüz konsantre olmanız gerekiyor.”

BABEL’DEN OZZİE’YE ÖVGÜ

Zorlu Karabük virajında, takımını ateşten alan Ryan Babel, kendisine asist yapan Oğuzhan Özyakup’u överken, attığı golü ve galibiyeti şu sözlerle anlattı: “Ozzie tek topu çok iyi oynar. Ben de merkeze geçmiştim o poziyonda. Topu bana çok doğru pozisyonda ulaştırdı. Zemin son vuruşumu da zorlaştırdı ama golü yaptım. Gol attığım ve 3 puan için mutluyum. Halen sezon başındayız. En iyi formumuzu bulmaya çalışıyoruz.”

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