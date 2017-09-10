''Fenerbahçe, Wilshere için 11 milyon Euro önerdi, Arsenal kabul etmedi''

Fenerbahçe, transfer dönemi kapanmadan önce orta sahasına bir transfer daha yapmak istiyordu fakat süre yetmedi...

Daily Mirror'ın iddiasına göre Fenerbahçe, transferin son gününde Arsenalli yetkililere Jack Wilshere için olan teklifini iletti. Arsenal, Fenerbahçe cephesinden gelen 11 milyon Euro'luk bu teklifi kabul etmedi. Bu cevabın ardından 'satın alma' teklifini 'kiralama' şekline çeviren Fenerbahçe'nin bu teklifi de Arsenal tarafından kabul görmedi. Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçmediği ve Wilshere'ı transfer etmek için devre arasında bir girişim daha yapacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Bournemouth'ta forma giyen Wilshere, 29 maçta 2 asist yaptı.

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