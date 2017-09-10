Süper Ligin ilk üç haftasını 9 puanla lider kapatan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanını da kazanarak puanını 12’ye çıkarıp, zirve keyfini sürdürmek istiyor. Galatasaray, Eto’o ve Nasri şoklarıyla sarsılan Antalya’ya bir darbe daha indirmeyi planlıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sezona 3 galibiyetle başlayan Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halis Özhakya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Ruud Boffin, Ondrej Celustka, Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Charles, Maicon, Samir Nasri, Aydın Karabulut, Samuel Eto’o

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Serdar (Denayer), Maicon, Martin Linnes, Fernando Rodrigues, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Tolga Ciğerci, Bafetimbi Gomis

FEGHOULİ HAZIR

Sakatlık problemini tamamen atlatan yeni transfer Sofiane Feghouli, görev verilmesi durumunda Antalya karşısında forma giyebilecek. Ancak kazanan takımı bozmak istemeyen Tudor’un, Cezayirli yıldıza ilk 11’de şans vermesi beklenmiyor. Genç antrenör, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna ikinci yarıda şans vermeyi planlıyor.

SERDAR MI, DENAYER Mİ?

Üç maçta 9 puan kazanan 11’le Antalya maçına çıkmak isteyen Tudor, sadece milli takımdan burnu kırık olan dönen Serdar Aziz konusunda kararsızlık yaşıyor. Tudor, maskeyle oynayabileceğini ileten Serdar için doktorlarla yapacağı görüşmenin ardından ortak bir karar verecek. Tecrübeli stoper forma giymezse, yerine Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında iyi görüntü veren yeni transfer Jason Denayer görev yapacak.

GALATASARAY, ANTALYASPOR'A KARŞI ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de yarınki rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.

Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12'sinde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.

SON 19 MAÇ

Galatasaray ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de yapılan son 19 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2001-2002 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 1 - 0

2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 2

2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 3 - 0

2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 0

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2012-2013 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 4

Galatasaray-Antalyaspor 2 - 0

2013-2014 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 2

2015-2016 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3

Antalyaspor-Galatasaray 4 - 2

2016-2017 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

LİGDE 43. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 80 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 3-1, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla kazandı.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 21 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Antalyaspor'a 41 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.

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