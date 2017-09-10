Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor konuk edeceği Gençlerbirliği’ne geride kalan 79 maçta 44 galibiyet, 21 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Peki, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği mücadele edecek. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Medical Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve İsmail Şencan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Thomas Hubocan, Emmanuel Mas, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Theo Bongonda, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sergey Politevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Kamal Issah, Diallo Guidileye, Ahmet İlhan Özek, Elvis Manu, Serdar Özkan, Vedat Muriqi
TRABZONSPOR İLE GENÇLERBİRLİĞİ 67. RANDEVUDA
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 67. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 66 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 37-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.
TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 33 lig maçında 23 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, sahasındaki son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başkent ekibine yenilmedi. Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-2016'da 1-0 galip geldi, geçen sezon oynanan karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.
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