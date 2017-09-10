Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlıyor. Turnuvada G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, grubun ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto deplasmanına konuk olacak. Peki, Porto - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...
PORTO - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, Porto ile karşı karşıya gelecek. Porto - Beşiktaş maçı 13 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN TARAFTARLARA ÇAĞRI
Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.
Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI
26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45
17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45
1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00
21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00
6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45
BEŞİKTAŞ'IN ZORLU SERİSİ BAŞLIYOR
Beşiktaş, 13 Eylül Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, 23 Eylül'de ise Fenerbahçe ile derbi mücadelesi verecek. Beşiktaş, zorlu seriyi 26 Eylül'de Leipzig maçıyla tamamlayacak.
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